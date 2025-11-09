Võ sĩ Trung Quốc quật ngã, khóa cổ khiến cựu 'Thần võ' Việt Nam phải xin thua

(VTC News) -

Hà Thế Anh chịu thua võ sĩ La châu (Trung Quốc).

Trận đấu tâm điểm của Lion Championship 28 diễn ra tối 8/11 tại Phú Quốc kết thúc chóng vánh nhưng không bất ngờ. Hà Thế Anh - võ sĩ từng giữ đai "Thần võ" Việt Nam với chuỗi 5 trận bất bại ở đấu trường trong nước - thất bại ngay trong hiệp một trước La Châu (Zhou Luo) người Trung Quốc.

Hà Thế Anh nhập cuộc với sở trường là các đòn đánh đứng. Những cú đá phá trụ của võ sĩ này giúp anh hạn chế sự áp sát của La Châu vốn rất giỏi cận chiến, đặc biệt là kỹ năng khóa siết. Dù vậy, tay đấm người Trung Quốc vẫn ôm được Hà Thế Anh để thực hiện các đòn vật.

Cựu vô địch giải "Thần võ" Việt Nam cố gắng chống đỡ nhưng trong khoảnh khắc bất cẩn, anh bị La Châu nhấc bổng và quật ngã chớp nhoáng. Hà Thế Anh vừa gượng dậy, võ sĩ người Trung Quốc ngay lập tức leo lên lưng và thực hiện động tác khóa siết mà không cần đưa đối thủ xuống tư thế nằm.

La Châu quật ngã Hà Thế Anh trước khi tung đòn kết thúc.

Trong thế bất lợi vì phải chống tay xuống đất, Hà Thế Anh không thể tháo được tay của La Châu đang bám chặt ở cổ. Võ sĩ Việt Nam buộc phải đập tay xin thua. La Châu giành chiến thắng khuất phục (submission).

Đây là trận thắng thứ 12 của La Châu - theo dữ liệu trên Tapology. Đáng chú ý, 100% các chiến thắng của võ sĩ 27 tuổi này đều là khuất phục hoặc hạ gục đối thủ.

Thất bại của Hà Thế Anh không bất ngờ. La Châu là võ sĩ được đánh giá cao hơn từ trước khi trận đấu diễn ra, với tỷ lệ thắng theo đánh giá của ban tổ chức lên tới 60%. Võ sĩ người Trung Quốc cũng vượt trội về kinh nghiệm thi đấu. La Châu từng thi đấu tại các giải lớn nhất của Trung Quốc như JCK, ONE, Wu Lin Feng... và so tài với các đối thủ quốc tế.

Hà Thế Anh là đương kim vô địch, người giữ đai Mãnh hổ đầu tiên của giải "Thần võ" Việt Nam trước khi từ bỏ danh hiệu này để tập trung thi đấu tại Lion Championship. Tay đấm sinh năm 2002 có nền tảng tán thủ, kickboxing trước khi bổ sung kỹ thuật jujitsu để thi đấu võ thuật tổng hợp (MMA).

Hà Thế Anh và đồng đội Nguyễn Thành Thoan từng thắng dễ 2 đối thủ Trung Quốc - Giả Diên Tần và Trương Yến Long - ở trận song đấu của Lion Championship 24. Tuy nhiên, La Châu rõ ràng có trình độ cao hơn nhiều so với 2 võ sĩ đồng hương từng sang Việt Nam thi đấu.