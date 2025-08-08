Giải bóng đá nữ VĐQG 2025 mất 2 đội bóng

(VTC News) -

Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia 2025 không có 2 câu lạc bộ Sơn La và Hà Nội II. Thông tin này được xác nhận tại lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu tại Hà Nội chiều nay 8/8.

Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 có 6 đội tham dự gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I, TP.HCM II, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T. Ở lượt đầu tiên, Thái Nguyên T&T gặp Than KSVN, TP.HCM II đấu TP.HCM I và Hà Nội so tài với Phong Phú Hà Nam.

Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi và về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ thứ Nhất đến thứ Sáu. Đội vô địch giải đấu sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026/27.

Lượt đi của giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 4/9 đến 21/9/2025. Lượt về của giải diễn ra từ 26/9 đến 13/10 tại Hà Nội.

Buổi lễ bốc thăm giải nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF - Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Với sự nỗ lực của VFF, quyết tâm của CLB cùng sự đồng hành dài hạn, trách nhiệm của nhà tài trợ Thái Sơn Bắc, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từng bước nâng tầm chuyên nghiệp, cống hiến những trận đấu hấp dẫn. Giải đấu là cơ sở để các chuyên gia tuyển chọn nhân sự xuất sắc cho các đội tuyển nữ quốc gia, đặc biệt là đội tuyển nữ Việt Nam.

Nhờ vậy, Nữ chiến binh sao Vàng từng bước đạt được kết quả đáng ghi nhận. Mới nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia. Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đứng hạng 37 trên BXH FIFA, đồng thời là hạng 6 châu Á”.

Đại diện nhà tài trợ, ông Trần Anh Minh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc khẳng định: “Đây là năm thứ 14 Thái Sơn Bắc đồng hành với giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, trên cương vị nhà tài trợ chính của giải đấu. Đây là niềm vinh dự, tự hào cho chúng tôi, khi góp phần tạo thương hiệu giải đấu. Ở chiều ngược lại, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cũng tạo hình ảnh đẹp cho Thái Sơn Bắc, đối với các khách hàng của công ty. Chúng tôi luôn muốn tạo ra sự ổn định, bền vững cho giải đấu, tạo sân chơi cho cầu thủ trong tương lai lâu dài”.