Mỹ nhân 26 tuổi thắng giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Oscar 2025

(VTC News) -

Sáng 3/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 97 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Chương trình năm nay do Conan O'Brien dẫn dắt và quy tụ nhiều ngôi sao để tôn vinh các bộ phim xuất sắc nhất năm qua.

Hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" chứng kiến màn cạnh tranh gay cấn giữa Demi Moore và Mikey Madison. Kết quả cuối cùng, Mikey Madison đã giành chiến thắng.

Trong Anora, ngôi sao 9X sắm vai vũ nữ thoát y sa vào mối quan hệ phức tạp với một thiếu gia nhà tài phiệt người Nga. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình nhờ màn trình diễn xuất sắc, thể hiện trọn vẹn sự hồn nhiên, mạnh mẽ và phức tạp của nhân vật.

Mikey Madison sinh năm 1999 trong gia đình người Do Thái ở Los Angeles (Mỹ). Nữ diễn viên từng tham gia các bộ phim như Retirement, Once Upon a Time in Hollywood, Better Things.

Mikey Madison có giải thưởng Oscar đầu tiên.

Hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" gọi tên tài tử 51 tuổi Adrien Brody. Với vai kiến trúc sư László Tóth trong phim The Brutalist, anh thâu tóm giải diễn xuất ở hầu như tất cả các giải thưởng lớn trước thềm Oscar. Đây là lần thứ hai tài tử được đề cử Oscar và chiến thắng cả hai tượng vàng.

Với diễn xuất sâu sắc, anh đã giành nhiều giải thưởng quan trọng trước đó như Quả cầu vàng, Critics' Choice và BAFTA.

Trước đây, Brody từng lập kỷ lục là nam diễn viên trẻ nhất đoạt Oscar Nam chính năm 2003 với The Pianist ở tuổi 29. Chiến thắng lần này tiếp tục khẳng định đẳng cấp và phong độ ổn định của anh trong làng điện ảnh.

Adrien Brody lần thứ 2 giành được tượng vàng danh giá.

Ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc", Zoe Saldaña được gọi tên nhờ màn thể hiện xuất sắc trong Emilia Pérez. Đây là lần đầu tiên cô được đề cử Oscar và thắng tượng vàng một cách thuyết phục.

Zoe cũng là nữ diễn viên duy nhất góp mặt trong cả 3 bom tấn có doanh thu cao nhất thế giới là Avengers: Endgame (2019), Avatar (2009) và Avatar: The Way of Water (2022).

Zoe Saldaña xúc động khi thắng giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc".

Kieran Culkin được xướng tên ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" nhờ vai diễn trong phim A real pain. Anh vượt qua loạt đối thủ Yura Borisov (phim Anora), Edward Norton (phim A Complete Unknown), Guy Pearce (phim The Brutalist), Jeremy Strong (phim The Apprentice). Kết quả này trùng khớp với phần lớn dự đoán trước thềm lễ trao giải.