Giấc mơ trước Giáng sinh tiết lộ điều gì về tương lai của bạn?

Nằm mơ thấy ai đó vào dịp Giáng sinh không chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên của tiềm thức mà còn được cho là mang những ý nghĩa khá cụ thể về tương lai. Theo nhiều quan điểm nghiên cứu và chiêm nghiệm, việc chú ý đến những giấc mơ xuất hiện trong tuần trước Giáng sinh có thể giúp mỗi người hiểu rõ hơn trạng thái cảm xúc của bản thân, từ đó có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và suôn sẻ hơn.

Mùa lễ hội cuối năm đã chính thức gõ cửa. Không khí Giáng sinh hiện diện ở khắp mọi nơi, từ những cây thông Noel lung linh trong phòng khách đến lịch trình dày đặc các buổi tụ họp gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Giữa niềm vui, sự háo hức và đôi khi là cả áp lực của những ngày cuối năm, tâm trí con người vẫn âm thầm ghi nhận mọi cảm xúc. Và khi màn đêm buông xuống, những suy nghĩ đó có thể xuất hiện trong giấc mơ.

Những giấc mơ của bạn có thể tiết lộ rất nhiều điều trong mùa Giáng sinh này. (Ảnh: Getty Images)

Ít ai nhận ra rằng mỗi đêm, con người có thể dành tới gần 2 giờ đồng hồ để mơ. Có những giấc mơ diễn ra như một câu chuyện liền mạch, rõ ràng, trong khi những giấc mơ khác lại rời rạc, ngẫu nhiên, chỉ là tập hợp của những hình ảnh chắp vá. Tuy vậy, từ hàng thế kỷ trước, con người đã tin rằng giấc mơ không đơn thuần chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà còn ẩn chứa những thông điệp sâu xa.

Năm 1900, Sigmund Freud, người đặt nền móng cho phân tâm học hiện đại, đã xuất bản tác phẩm nổi tiếng “Giải thích giấc mơ”. Trong đó, ông đưa ra quan điểm, giấc mơ là nơi những lo âu, sợ hãi và mong muốn thầm kín của con người được bộc lộ. Khi tỉnh táo, những cảm xúc này thường bị che giấu trong tiềm thức, nhưng khi ngủ, chúng lại có cơ hội trỗi dậy. Theo Freud, nếu con người học cách hiểu giấc mơ của mình, họ có thể đối mặt và xử lý tốt hơn những vấn đề trong cuộc sống thực.

Những nghiên cứu hiện đại cũng phần nào củng cố quan điểm này. Năm 2011, một nhóm nhà khoa học Mỹ cho rằng, giấc mơ có thể được xem như một hình thức “liệu pháp ban đêm”, giúp não bộ xử lý nỗi sợ hãi, căng thẳng và cảm xúc tiêu cực, để khi thức dậy, con người cảm thấy nhẹ nhõm và bớt lo lắng hơn. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng giấc mơ là cách để chúng ta hiểu thế giới thực tại theo một góc nhìn khác trong lúc ngủ.

Chúng ta dành hai tiếng đồng hồ mỗi đêm để mơ. (Ảnh: Getty Images)

Đặc biệt, việc mơ thấy những người cụ thể vào thời điểm Giáng sinh được cho là mang ý nghĩa riêng. Nhà ngoại cảm và chiêm tinh học Inbaal Honigman (người Anh) nhận định rằng, tuần lễ trước Giáng sinh là khoảng thời gian cảm xúc gia đình và sự gắn kết trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chia sẻ với Online Tarot, cô cho biết Giáng sinh vốn được xem là dịp dành cho gia đình, bao gồm không chỉ người thân ruột thịt, họ hàng mà còn cả “gia đình đô thị” gồm những người bạn, đồng nghiệp, hàng xóm thân thiết tạo nên vòng tròn gắn bó trong cuộc sống hiện đại.

Theo Inbaal Honigman, giấc mơ là sự phản chiếu trực tiếp những điều bộ não nghĩ tới khi con người thức. Vào dịp Giáng sinh, chúng ta thường hướng tâm trí về những người gần gũi nhất, những mối quan hệ mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Vì thế, việc ai đó xuất hiện trong giấc mơ trước Giáng sinh có thể phản ánh nỗi nhớ nhung, cảm xúc hoài niệm hoặc một thông điệp mang màu sắc tinh thần, lễ hội.

Những người xuất hiện trong giấc mơ có thể là người bạn cùng đón Giáng sinh, hoặc người bạn từng gặp trong các buổi tiệc cuối năm. Họ đại diện cho hình ảnh gia đình, mái ấm, sự kết nối mà mỗi người mong muốn duy trì hoặc tìm lại. Theo Inbaal Honigman, nhân vật trong giấc mơ có thể tượng trưng cho một con người, hoặc một khía cạnh của cuộc sống mà chúng ta muốn có nhiều hơn trong tương lai.

Chẳng hạn, nếu Giáng sinh của bạn mang không khí trang trọng, chủ yếu là người lớn, nhưng trong mơ lại xuất hiện một người họ hàng lớn tuổi từng rất hài hước, điều đó có thể phản ánh mong muốn được thoải mái, bớt nghiêm túc hơn. Ngược lại, nếu bạn đang phải gánh vác quá nhiều việc trong mùa lễ hội và mơ thấy một người bạn sống tự do, không bao giờ lên kế hoạch, giấc mơ ấy có thể cho thấy khát khao về một cuộc sống nhẹ nhàng, phóng khoáng hơn trong tương lai.

Vì vậy, trong mùa lễ hội này, việc ghi nhớ và suy ngẫm về những giấc mơ của mình không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn nội tâm mà còn có thể mang đến một Giáng sinh trọn vẹn, ý nghĩa và bình an hơn.