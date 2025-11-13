(VTC News) -

Bạn đã bao giờ mơ thấy mình bị ngã, bị rượt đuổi nhưng không thể cử động, hay răng rụng từng chiếc? Hầu hết chúng ta đều từng thức dậy sau một giấc mơ sống động và tự hỏi: “Điều đó có nghĩa là gì?”. Giấc mơ từ lâu được xem là cánh cửa dẫn vào tiềm thức, nơi phản chiếu những lo lắng, căng thẳng và khát vọng thầm kín mà ta hiếm khi nhận ra trong đời thực.

Theo chuyên gia về giấc mơ và giấc ngủ Delphi Elli (Anh), việc giải mã giấc mơ có thể giúp con người hiểu sâu hơn về tâm lý của chính mình, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ và cuộc sống tinh thần. Dựa trên một nghiên cứu của Netflix khảo sát 2.000 người trưởng thành, Elli đã phân tích 10 giấc mơ phổ biến nhất cùng những ý nghĩa ẩn giấu đằng sau chúng.

Mơ bị ngã (53%)

Giấc mơ bị ngã rất quen thuộc và thường gây cảm giác choáng váng, sợ hãi. Theo Elli, đây là phản ánh của một giai đoạn bất ổn hoặc thiếu chắc chắn trong cuộc sống, thường xuất hiện sau khi trải qua thay đổi lớn như bị sa thải, nghỉ hưu, chuyển nhà hay kết thúc một mối quan hệ.

Elli cho rằng dù đáng sợ, giấc mơ này lại mang thông điệp tích cực: “Nó báo hiệu một cuộc phiêu lưu mới đang chờ đón bạn. Cảm giác rơi tự do là minh chứng cho việc bạn đang dấn thân vào điều chưa biết". Khi những áp lực và bất an bên ngoài dần giảm bớt, chẳng hạn sau một bài thuyết trình quan trọng hoặc giai đoạn hậu chia tay, giấc mơ bị ngã cũng sẽ biến mất.

Mơ bị rượt đuổi mà không thể chạy (42%)

Gần một nửa số người được khảo sát thừa nhận từng mơ thấy mình bị rượt đuổi nhưng không thể di chuyển. Elli lý giải đây là biểu hiện của cảm giác bị mắc kẹt, khi người ta cảm thấy bế tắc hoặc không tiến lên được trong công việc, mối quan hệ hay một tình huống thực tế.

Giấc mơ này cũng có thể phản ánh nỗi sợ bị tụt lại phía sau, chẳng hạn sau khi nghỉ ốm hoặc vắng mặt trong thời gian dài. Nó đóng vai trò như lời nhắc nhở cần xác định rõ bản thân đang gặp khó ở đâu, để từ đó điều chỉnh và tiến về phía trước.

Mơ bị phản bội trong tình yêu (22%)

Khoảng 1/5 người được hỏi thừa nhận từng mơ thấy người yêu hoặc bạn đời của mình ngoại tình. Elli cho biết: “Những giấc mơ này không phải dấu hiệu đối phương đang phản bội, mà thường phản ánh nỗi sợ hãi hoặc sự bất an về khả năng điều đó có thể xảy ra".

Đặc biệt với những ai từng trải qua chuyện ngoại tình, giấc mơ bị phản bội có thể là lời cảnh báo cần đối thoại trung thực hơn, tránh để sự nghi ngờ chi phối. Việc nhận thức được nguồn gốc của nỗi sợ sẽ giúp duy trì niềm tin và xây dựng lại sự an toàn trong mối quan hệ.

Mơ có người sắp chết (21%)

Mơ thấy cái chết là trải nghiệm khiến nhiều người bối rối. Elli nhấn mạnh rằng “cái chết trong mơ hiếm khi liên quan đến cái chết thật”, mà thường tượng trưng cho sự thay đổi.

Ví dụ, các bậc cha mẹ mơ thấy con mình qua đời có thể đang phản ánh nỗi lo khi con trưởng thành, rời xa và trở nên độc lập. Giấc mơ này thể hiện nỗi sợ mất đi kết nối, chứ không phải mất đi người thân. Nó là tấm gương phản chiếu những chuyển biến trong các mối quan hệ thân thiết.

Mơ rụng răng (21%)

Một trong những giấc mơ ám ảnh nhất là khi bạn cảm nhận răng mình lung lay rồi rụng dần. Elli cho rằng đây không phải lời cảnh báo về sức khỏe răng miệng, mà phụ thuộc vào nền văn hóa và cách nuôi dạy.

Ở phương Tây, trẻ em thường nhận tiền từ “bà tiên răng” khi rụng răng, vì vậy giấc mơ răng rụng ở người lớn có thể liên quan đến nỗi lo về tài chính hoặc địa vị xã hội. Trong khi đó, ở một số nền văn hóa khác, giấc mơ này lại biểu trưng cho sự mất mát tình cảm hoặc người thân.

Mơ gặp gỡ người nổi tiếng (20%)

Theo Elli, đây là dấu hiệu của sự ngưỡng mộ hoặc đồng cảm. Nếu bạn mơ thấy mình trò chuyện với thần tượng, điều đó cho thấy bạn trân trọng những phẩm chất của họ, có thể là nghị lực, tài năng, hoặc lòng nhân hậu và tiềm thức đang thôi thúc bạn phát triển những phẩm chất tương tự.

Giấc mơ gặp người nổi tiếng cũng khiến người mơ cảm thấy kết nối gần gũi hơn với thần tượng, như thể họ thực sự là một phần trong cuộc sống của mình.

Mơ đi thi mà chưa ôn tập (19%)

Một giấc mơ “kinh điển” của lo âu: Bạn bước vào phòng thi mà chẳng hề chuẩn bị. Elli giải thích, đây là biểu hiện của cảm giác chưa sẵn sàng.

Giấc mơ này thường xuất hiện trước khi bạn đối mặt với một nhiệm vụ quan trọng như buổi họp, thuyết trình hoặc sự kiện lớn. Nó phản ánh nỗi sợ thất bại và áp lực phải thể hiện tốt, đồng thời khuyến khích người mơ chuẩn bị kỹ càng hơn để lấy lại cảm giác kiểm soát.

Giấc mơ bay hoặc nổi (18%)

Bay là giấc mơ có nhiều cách hiểu khác nhau, tùy thuộc vào cảm xúc khi trải nghiệm. Nếu trong mơ bạn thấy mình bay lượn tự do và hạnh phúc, điều đó thể hiện sự thành công, tự tin và cảm giác giải thoát.

Ngược lại, nếu bạn cảm thấy sợ hãi, bay mất kiểm soát hoặc không thể hạ cánh, điều đó ám chỉ mong muốn được trở lại mặt đất, nghĩa là bạn đang cảm thấy lạc lối, thiếu định hướng hoặc cần ổn định hơn trong đời sống thực. Elli cho rằng giấc mơ này là lời nhắc hãy “giữ vững lập trường và sự sáng suốt của bản thân”.

Mơ bị bạn bè hoặc người thân đối xử tệ (16%)

Elli cho rằng con người vốn là sinh vật của kết nối, nên khi mơ thấy bị xa lánh hoặc bị đối xử không tốt, điều đó thường phản ánh cảm giác cô lập trong đời thực.

Nếu bạn thấy người thân hoặc bạn bè quay lưng trong mơ, đây có thể là tín hiệu tiềm thức cho thấy mối quan hệ hiện tại đang mất cân bằng, bạn có thể đang cho đi quá nhiều, hoặc bị đối xử không công bằng. Giấc mơ này khuyến khích bạn xem xét lại vòng tròn quan hệ thân thiết của mình.

Mơ đến muộn cuộc họp quan trọng (15%)

Nỗi sợ đến muộn là điều phổ biến trong thời đại hiện nay, và Elli cho rằng giấc mơ này phản ánh sự lo lắng thường nhật. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên mơ thấy mình đến muộn, đó có thể là dấu hiệu sâu xa hơn, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau hoặc bị xem nhẹ, đặc biệt trong môi trường làm việc cạnh tranh.

Cảm giác “bỏ lỡ điều gì đó quan trọng” có thể bắt nguồn từ việc không được công nhận hoặc thiếu cơ hội thể hiện bản thân. Elli gợi ý, thay vì để nỗi sợ chi phối, hãy nhìn nhận giấc mơ như một lời nhắc để chủ động hơn trong hành động và giao tiếp.

Theo Delphi Elli, giấc mơ không phải điềm báo, mà là ngôn ngữ của tâm trí. Khi cơ thể nghỉ ngơi, tiềm thức vẫn hoạt động, diễn giải những cảm xúc, ký ức và căng thẳng chưa được giải quyết trong ngày.

“Hiểu được giấc mơ là hiểu chính mình. Nó không chỉ giúp ta nhận diện nỗi sợ và mong muốn, mà còn mang lại sự cân bằng tinh thần, dẫn tới giấc ngủ sâu và tâm thế bình yên hơn", Elli nói.

Vì vậy, lần tới khi bạn giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ kỳ lạ, đừng vội bỏ qua. Hãy xem đó như một thông điệp từ chính nội tâm, đang khẽ nhắc bạn về điều gì đó mà lý trí chưa kịp nhận ra.