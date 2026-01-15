Giá xăng lần đầu tăng trong năm 2026

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít, không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 152 đồng/lít, không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, không cao hơn 17.697 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg, không cao hơn 13.401 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu hôm nay đồng loạt tăng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 8/1/2026 - 14/1/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành ngày 8/1 và kỳ điều hành ngày 15/1/2026 là: 71,572 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,714 USD/thùng); 72,792 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,612 USD/thùng); 81,960 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,816 USD/thùng); 80,030 USD/thùng dầu diesel (tăng 1,180 USD/thùng); 346,106 USD/tấn dầu mazut (tăng 4,762 USD/tấn).

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 2 lần điều chỉnh, trong đó 1 phên giảm và 1 phiên tăng. Đây là phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.

Trước đó, chiều 8/1 - kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026 - giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 18.233 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 357 đồng/lít, không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 17.061 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, không cao hơn 17.559 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 58 đồng/kg, không cao hơn 13.403 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.