Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Chưa ngừng giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm và ghi nhận tháng giảm thứ ba liên tiếp, giữa những lo ngại về tình trạng dư cung khi OPEC và các đồng minh tăng sản lượng, trong khi các nhà sản xuất ngoài OPEC cũng tiếp tục mở rộng khai thác.

Ông John Kilduff, chuyên gia tại Again Capital, nhận định: “Thị trường đang bị chi phối bởi một kịch bản dư cung đã được dự báo rõ ràng từ trước, điều này đang gây áp lực lên giá dầu”.

Bên cạnh lo ngại về dư cung, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu cũng đang có dấu hiệu chững lại. Theo JPMorgan, tính đến ngày 5/11, mức tăng trưởng nhu cầu dầu chỉ đạt 850.000 thùng mỗi ngày, thấp hơn so với dự báo trước đó là 900.000 thùng/ngày.

Ngân hàng này cho biết, các chỉ số tần suất cao cho thấy mức tiêu thụ dầu của Mỹ vẫn ở mức thấp, do nhu cầu đi lại giảm và vận chuyển hàng hóa bằng container cũng sụt giảm.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu giảm sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố tồn kho dầu thô của nước này tăng thêm 5,2 triệu thùng, lên 421,2 triệu thùng trong tuần qua.

Capital Economics dự báo giá dầu sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm, với mức giá trung bình có thể xuống còn 60 USD/thùng vào cuối năm 2025 và 50 USD/thùng vào cuối năm 2026.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, một phần tác động tiêu cực đã được giảm nhẹ, nhờ lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung sau các lệnh trừng phạt gần đây nhằm vào các tập đoàn dầu khí lớn của Nga. Dù sản lượng từ OPEC+ vẫn đang tăng nhưng giới phân tích cho rằng, các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu của Nga trong thời gian tới.

Ngoài ra, Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - đã giảm mạnh giá dầu thô cho người mua châu Á vào tháng 12, nhằm ứng phó với thị trường cung ứng dồi dào khi các nhà khai thác OPEC+ tăng sản lượng..

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 6/11, giá xăng E5 RON92 giảm 78 đồng/lít, không cao hơn 19.682 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 72 đồng/lít, không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, không cao hơn 19.323 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 124 đồng/lí, không cao hơn 19.395 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 319 đồng/kg, không cao hơn 14.320 đồng/kg.