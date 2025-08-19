Thực hiện thành công đốt dầu Lò hơi Tổ máy 1 Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I

(VTC News) -

Ngày 18/8, tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Quản lý dự án Điện 2 đã tổ chức Lễ đốt dầu lần đầu lò hơi Tổ máy 1 dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Điện 2, việc đốt dầu lần đầu lò hơi Tổ máy 1 dự án nhiệt điện Quảng Trạch đã được thực hiện thành công lúc 11h ngày 16/8/2025. Đây là mốc tiến độ quan trọng trong việc triển khai dự án, chuyển giai đoạn từ công tác thi công xây dựng sang giai đoạn khởi động tổ máy và tiến tới hòa đồng bộ, phát điện các tổ máy.

Đây cũng là điểm nhấn trong quá trình thực hiện dự án cũng như tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công, đoàn kết, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo quyết tâm hòa đồng bộ Tổ máy 1 trong năm 2025 và phát điện cả hai tổ máy trong năm 2026.

Việc thực hiện thành công đốt dầu lần đầu tổ máy 1 của dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của tập thể kỹ sư, CBNV và người lao động trên công trường trong thi đua lao động sản xuất, thiết thực chào mừng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXNCN Việt Nam.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, đây là công trình đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch VII điều chỉnh); Văn bản số 1828/TTg-KTN của Thủ tướng ngày 15/10/2016 về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao làm chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Dự án được EVN giao cho Ban Quản lý dự án Điện 2 làm đại diện chủ đầu tư cùng với các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch với tổng diện tích khoảng 48,6 hecta tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Dự án bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403 MW, khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 9,1 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 42.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của EVN (30%) và vốn vay thương mại trong nước (70%) do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ.

Gói thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được thực hiện bởi Tổng thầu Liên danh gồm 03 nhà thầu Mitsubishi Corporation (Nhà thầu Nhật Bản), Hyundai E&C (Nhà thầu Hàn Quốc) và Tổng công ty Xây dựng số 1 (Nhà thầu Việt Nam). Đây đều là các nhà thầu lớn, uy tín, có năng lực và kinh nghiệm trong nhiều dự án nhiệt điện lớn. Dự án sử dụng công nghệ USC (trên siêu tới hạn) với thông số nhà máy cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 được đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hàng năm cho tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định, lâu dài cho lao động địa phương, đặc biệt là lao động có trình độ cao.

Về công tác bảo vệ môi trường, nhà máy sẽ được trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi do vậy hàm lượng phát thải khí sau khi được xử lý tuân thủ hoàn toàn các quy chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và tương đương với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (World Bank) áp dụng.

Các thông số về môi trường nhà máy khi vận hành được truyền về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị để giám sát trực tuyến và hiển thị công khai tại khu vực cổng nhà máy 24/24h theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý môi trường.