Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng sau khi thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu tự trị Kurdistan của Iraq bị đình trệ. Nguyên nhân là hai nhà sản xuất lớn trong khu vực yêu cầu Chính phủ Iraq đảm bảo thanh toán các khoản nợ trước khi đồng ý xuất khẩu trở lại. Diễn biến này phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư rằng việc tái xuất khẩu sẽ làm tình trạng dư cung toàn cầu thêm trầm trọng.

Kết thúc tháng 9, giá dầu thế giới ghi nhận xu hướng tăng. Dầu WTI lên 3,16% và Brent tăng 4,3% so với tháng trước; mức giảm so với cùng kỳ 2023 thu hẹp còn 2 - 3,5%, phản ánh đà suy yếu đã chậm lại.

Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi căng thẳng Nga-Ukraine khi Kiev gia tăng tấn công hạ tầng năng lượng, buộc Moscow hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel. Mỹ cùng NATO cũng đẩy mạnh sức ép trừng phạt, kêu gọi các đồng minh giảm nhập khẩu dầu Nga.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: iStock).

Trong tuần cuối tháng, giá dầu có lúc tăng gần 3%, đạt đỉnh 7 tuần sau báo cáo tồn kho dầu thô Mỹ giảm 607.000 thùng. Tăng trưởng GDP quý II vượt kỳ vọng và khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất cũng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Dù vậy, chuyên gia cảnh báo nguy cơ dư cung vẫn hiện hữu khi OPEC+ gia tăng xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu phục hồi chậm.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/9, giá xăng E5 RON92 giảm 368 đồng/lít, không cao hơn 19.618 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 443 đồng/lít, không cao hơn 20.165 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, không cao hơn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, không cao hơn 18.628 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, không cao hơn 15.209 đồng/kg.