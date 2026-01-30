Giá xăng dầu hôm nay 30/1: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng, giá dầu Brent tiến sát mức cao nhất trong 6 tháng do được hỗ trợ bởi những lo ngại về rủi ro nguồn cung tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng khu vực có dấu hiệu gia tăng, khiến nhà đầu tư gia tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Một số tổ chức phân tích dự báo giá dầu có thể duy trì ở mặt bằng cao hơn trong thời gian tới. Các chuyên gia của Citi cho rằng những yếu tố bất ổn liên quan đến Iran đã làm gia tăng “phần bù địa chính trị” trong giá dầu, ước tính khoảng 3 - 4 USD mỗi thùng. Theo Citi, nếu các rủi ro này tiếp diễn, giá dầu Brent có thể lên tới 72 USD/thùng trong vòng ba tháng tới.

Về nguồn cung, mỏ dầu khổng lồ Tengiz tại Kazakhstan đang được khởi động trở lại theo từng giai đoạn sau sự cố cháy điện khiến sản lượng bị gián đoạn vào tuần trước, với mục tiêu khôi phục hoàn toàn công suất trong khoảng một tuần.

Tại Mỹ - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu các nhà khai thác dầu khí - cũng đang đưa các giếng trở lại hoạt động sau khi thời tiết mùa Đông khắc nghiệt tạm thời làm gián đoạn sản xuất trong những ngày cuối tuần.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, việc gián đoạn nguồn cung tại Kazakhstan, cùng với tác động ngắn hạn từ thời tiết lạnh tại Mỹ, đã khiến thị trường dầu mỏ trở nên thắt chặt hơn so với dự báo trước đó, qua đó hỗ trợ đà tăng của giá dầu trên thị trường quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 29/1, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 2 phiên tăng.