Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Giảm nhẹ

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ do lo ngại dư nguồn cung khi Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai trong OPEC, đã tăng xuất khẩu theo thỏa thuận OPEC+. Công ty tiếp thị dầu quốc doanh SOMO ước tính sản lượng xuất khẩu tháng 9 sẽ đạt từ 3,4 đến 3,45 triệu thùng/ngày.

Thị trường chứng khoán Mỹ, vốn thường biến động song song với giá dầu, cũng giảm điểm trong ngày thứ 2 do các biện pháp siết thị thực và những đồn đoán về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh họa: iStock).

Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau khi một số quốc gia phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, đồng thời tại Đông Âu khi Estonia cáo buộc chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận hôm thứ 6. Tuy nhiên, các diễn biến này chưa gây ra gián đoạn nguồn cung dầu ngay lập tức.

Tuần trước, giá Brent và WTI đều chốt phiên giảm hơn 1%, đánh dấu tuần đi xuống do áp lực từ nguồn cung dồi dào và nhu cầu suy yếu.

“Bức tranh hiện tại của thị trường dầu là nhu cầu toàn cầu dự kiến giảm từ quý III sang quý IV năm nay, rồi tiếp tục giảm trong quý I/2026. Trong khi đó, sản lượng từ OPEC+ lại trên đà gia tăng. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu Trung Quốc có dự trữ lượng dư thừa ngày càng lớn này hay giá dầu sẽ bị đẩy xuống mức 50 USD/thùng. Chúng tôi thiên về kịch bản thứ hai”, các nhà phân tích tại SEB nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/9, giá xăng E5 RON92 tăng 230 đồng/lít, không cao hơn 19.986 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.705 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.