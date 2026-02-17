Giá xăng dầu hôm nay 17/2: Tiếp tục tăng giá

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng nhẹ trong bối cảnh giá xăng và chi phí thuê nhà giảm, góp phần hỗ trợ giá dầu trong trung hạn. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý, rủi ro nguồn cung có thể tăng nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4 để đáp ứng nhu cầu mùa hè, điều này có thể gây áp lực lên giá. Đồng thời, nguồn cung toàn cầu dự báo vẫn khá dồi dào khi sản lượng từ nhiều nước như Venezuela phục hồi mạnh, doanh thu dầu của nước này tăng và dự kiến tiếp tục tăng trong vài tháng tới.

Số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho dầu thô của nước này tăng mạnh tới 8,5 triệu thùng, vượt xa mọi dự đoán của các nhà phân tích trước đó. Thêm vào đó, báo cáo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo về mức dư cung kỷ lục có thể chạm ngưỡng 3,7 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026. Đây được xem là mức dư thừa năng lượng lớn nhất kể từ sau giai đoạn đại dịch, gây cản trở nghiêm trọng cho mọi nỗ lực hồi phục giá của liên minh OPEC+.

Giá dầu tăng nhẹ. (Ảnh: Fox Bussiness).

Mặc dù dữ liệu lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ mang lại hy vọng về việc cắt giảm lãi suất để kích cầu kinh tế, nhưng thực tế nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn chưa có sự bứt phá tương xứng.

“Lạm phát dường như đang ổn định, điều này mở ra khả năng lãi suất có thể tiếp tục giảm. Đó là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rủi ro từ phía nguồn cung khi OPEC có thể tăng sản lượng trở lại.

Với bối cảnh hiện tại, giá xăng dầu khó có thể thiết lập một xu hướng tăng bền vững nếu các nước xuất khẩu dầu mỏ không có những động thái thắt chặt nguồn cung quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 12/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã công bố giá xăng dầu mới trước khi thị trường vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 6 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 4 phiên tăng.