Giá xăng dầu hôm nay 17/11: Đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trong phiên giao dịch đầu tuần, khi giới đầu tư tập trung vào nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trước các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và những đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở lọc dầu tại Nga. Tâm lý thị trường cũng được củng cố bởi kỳ vọng Chính phủ Mỹ sớm chấm dứt tình trạng đóng cửa.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường của Ngân hàng IG, cho biết việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại là “một tín hiệu đáng hoan nghênh”, bởi điều này đồng nghĩa với việc khoảng 800.000 nhân viên liên bang được khôi phục trả lương, các chương trình thiết yếu được nối lại, qua đó củng cố niềm tin, hoạt động và chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố báo cáo thường niên Triển vọng năng lượng thế giới, dự báo nhu cầu dầu có thể tiếp tục tăng cho đến năm 2050. Đây là điều chỉnh quan trọng so với quan điểm trước đó rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này. IEA cho biết dự báo mới dựa trên việc chỉ tính đến các quy định đã ban hành, thay vì bao gồm cả các mục tiêu khí hậu như trước.

Trước đó, một số nhà phân tích đã lưu ý rằng tình trạng dư cung tiếp tục gây sức ép lên giá dầu. OPEC+ trong tháng này đã thống nhất tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026, sau khi từng nới dần các biện pháp cắt giảm kể từ tháng 8 năm nay.

Giá dầu hiện chịu tác động từ nhiều yếu tố: OPEC+ tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12/2025 nhưng tạm dừng tăng tiếp trong quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Nga; cùng với đó là xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt...

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng 162 đồng/lít, không cao hơn 19.844 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 160 đồng/lít, không cao hơn 20.576 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít, không cao hơn 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, không cao hơn 19.935 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước trải qua 43 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.