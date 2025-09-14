Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng ngay sau khi Ukraine thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào cảng Primorsk, cảng bốc dỡ dầu lớn nhất của Nga trên biển Baltic.

Một quan chức an ninh của Ukraine cho biết, giá dầu thô đã phản ứng trước cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào cảng Primorsk ở phía Tây Bắc nước Nga, dẫn đến việc tạm dừng hoạt động nạp dầu qua đêm.

“Những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga có thể kéo giảm kim ngạch xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định.

Ngoài ra, một trong những yếu tố hỗ trợ giá dầu là thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 16 và 17/9, với kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất. Động thái này có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Punchg)

Một báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm nay sẽ tăng nhanh hơn so với dự tính, do kế hoạch gia tăng sản lượng của liên minh OPEC+ (gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga).

Tuy nhiên, báo cáo cùng ngày của chính OPEC lại không thay đổi dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu, cho rằng kinh tế toàn cầu vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định.

Ở chiều cung, Tập đoàn Adani - nhà khai thác cảng tư nhân lớn nhất Ấn Độ - đã cấm các tàu chở dầu bị phương Tây trừng phạt cập cảng của mình. Động thái này có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga.

Ấn Độ hiện là khách hàng mua dầu vận chuyển đường biển lớn nhất của Nga, chủ yếu thông qua các tàu chở dầu đang bị Liên minh châu Âu, Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt.

Tuần nay, giá dầu thế giới khép lại với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm, phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trước những biến động địa chính trị và chính sách từ các cường quốc.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/9, giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng/lít, không cao hơn 19.756 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 39 đồng/lít, không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá các loại dầu lại tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, không cao hơn 18.643 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, không cao hơn 18.368 đồng/lít còn giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, không cao hơn 15.090 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 36 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.