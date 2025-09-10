Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Tiếp đà tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng trong bối cảnh quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công vào ban lãnh đạo Hamas tại Thủ đô Doha của Qatar.

Ngay trước khi vụ tấn công được công bố, thị trường dầu đã giao dịch ở mức cao nhờ OPEC+ tăng sản lượng thấp hơn dự báo, kỳ vọng Trung Quốc tiếp tục dự trữ dầu và lo ngại về các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Giới phân tích cho rằng cuộc không kích lớn của Nga vào Ukraine gần đây càng làm gia tăng khả năng Mỹ và các đồng minh siết chặt trừng phạt. Tổng thống Donald Trump cũng phát tín hiệu sẵn sàng chuyển sang giai đoạn hai của các biện pháp hạn chế. Nếu xảy ra, nguồn cung dầu Nga trên thị trường toàn cầu sẽ giảm, tạo áp lực đẩy giá lên cao hơn.

Giá dầu hôm nay tiếp đà tăng. (Ảnh minh họa).

Ngoài yếu tố địa chính trị, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới cũng đang hỗ trợ thị trường năng lượng. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí vay mượn, kích thích tăng trưởng kinh tế và kéo nhu cầu dầu tăng theo.

Theo chuyên gia Alex Hodes của StoneX, cả hàng hóa và chứng khoán đều sẽ bám sát quyết định chính sách của Fed trong hai ngày 16-17/9. Giới đầu tư hiện tin tưởng vào một đợt cắt giảm lãi suất mới sau báo cáo việc làm yếu kém tuần trước.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/9, giá xăng E5 RON92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.