Giá xăng dầu hôm nay 10/1: Thế giới tiếp đà tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h ngày 10/1, giá dầu WTI ở mức 59,12 USD/thùng, tăng 1,36 USD/thùng, dầu Brent của Mỹ ở mức 63,34 USD/thùng, tăng 1,35 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng mạnh khi biểu tình Iran và căng thẳng Venezuela dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng vào ngày hôm nay khi thị trường theo dõi sát các rủi ro gián đoạn sản xuất tại Iran và bất định nguồn cung từ Venezuela.

Bất ổn dân sự tại Iran, cùng lo ngại xung đột Nga - Ukraine lan rộng ảnh hưởng tới xuất khẩu dầu của Nga, đã làm gia tăng mối quan ngại về nguồn cung. Nhà Trắng cũng dự kiến gặp các công ty dầu mỏ và tập đoàn thương mại lớn để thảo luận các thỏa thuận xuất khẩu dầu Venezuela.

Các công ty như Chevron, Vitol và Trafigura cạnh tranh để tiếp thị khoảng 50 triệu thùng dầu do công ty dầu quốc doanh PDVSA lưu kho sau các lệnh cấm vận và bắt giữ tàu chở dầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Futurebridge)

“Thị trường sẽ tập trung vào kết quả trong những ngày tới về cách thức bán và giao dầu Venezuela đang được lưu giữ”, bà Tina Teng, chiến lược gia thị trường tại Moomoo ANZ nhận định.

Dù rủi ro địa chính trị có thể hỗ trợ giá, các kho dự trữ dầu toàn cầu vẫn gia tăng, giữ dư cung ở mức cao. Theo Haitong Futures, nếu tình hình Iran không leo thang thêm, đà hồi phục giá dầu có thể bị hạn chế và khó bền vững.

Ngoài ra, theo báo cáo của Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động tại Mỹ đã giảm thêm 2 giàn, xuống còn 544 giàn trong tuần này, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12/2025.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 8/1 - kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026 - giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 18.233 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 357 đồng/lít, không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 17.061 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, không cao hơn 17.559 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 58 đồng/kg, không cao hơn 13.403 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.