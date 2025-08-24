Giá vàng trong nước sẽ chinh phục đỉnh nào thời gian tới?

(VTC News) -

Tiếp tục lập đỉnh mới

Tuần qua, giá vàng tiếp tục thiết lập đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử khi chốt phiên cuối tuần ở mức 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) với vàng miếng và 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) với vàng nhẫn.

Nhận định về giá vàng thời gian tới, TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết, giá vàng sẽ hướng tới chinh phục ngưỡng 130 triệu đồng/lượng.

Từ nay đến cuối năm 2025, giá vàng thế giới và trong nước đều sẽ tăng rất cao do 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất, đồng USD nếu được đo lường bằng chỉ số USD Index đang ở mức thấp và giá trị của đồng USD đang giảm so với những đồng tiền khác.

Thứ hai, vấn đề thuế quan của Mỹ đưa nhiều quốc gia vào tình trạng khủng hoảng và hiện vẫn đang là điểm nóng.

Thứ ba, vấn đề địa chính trị giữa Ukraina và Trung Đông vẫn tiếp diễn phức tạp.

Thứ tư, nền kinh tế của Mỹ đang gặp nhiều bấp bênh. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa có quyết định hạ lãi suất, vì họ đang lo lắng vấn đề thuế quan sẽ làm gia tăng lạm phát.

“Tất cả những yếu tố đó đẩy giá vàng thế giới tăng cao, dù có lúc giá vàng giảm, nhưng đó chỉ là nhất thời bởi các nhà đầu tư chốt lời. Còn xu hướng chung là giá vàng vẫn tiếp tục tăng và có thể đạt mức 3.700 USD/ounce từ nay đến cuối năm, còn giá vàng trong nước có thể vượt mốc 130 triệu đồng/lượng”, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu dự báo.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cũng cho rằng, giá vàng trong nước có thể vượt 130 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sẽ chinh phục đỉnh cao nào tiếp theo? (Ảnh: Công Hiếu).

Theo ông, giá vàng thế giới hiện quanh mốc 3.370 USD/ounce, trong thời gian tới, giá vàng thế giới tiếp tục tăng và chinh phục ở đỉnh cao mới, có thể ở mốc 3.600 – 3.700 USD/ounce, kéo theo giá vàng trong nước có thể vượt mốc 130 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia Nguyễn Quang Huy cũng nêu 4 nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh. Thứ nhất, thị trường đang đặt cược cao vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất vào tháng 9, tạo áp lực giảm lên đồng USD và lợi suất trái phiếu. Điều này khiến vàng – tài sản phi lợi suất trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Thứ hai, căng thẳng địa chính trị toàn cầu, trong đó có chiến sự Nga – Ukraine, xung đột Israel – Iran, những bất ổn tiềm ẩn ở Đông Á và tranh chấp lãnh thổ... đang kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.

Thứ ba, ngân hàng trung ương các nước tiếp tục mua vào vàng. Trong đó Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mua ròng vàng hàng tháng như một cách để giảm phụ thuộc vào đồng USD và gia tăng dự trữ chiến lược.

Thứ tư, tâm lý phòng thủ và chuyển dịch tài sản khi bất ổn tăng, tâm lý đầu tư vào vàng như một tài sản phòng thủ đang quay trở lại mạnh mẽ, thay thế cho tiền kỹ thuật số, cổ phiếu hay bất động sản.

“Đây không còn là sự biến động thông thường, mà là biểu hiện rõ nét của một thời kỳ chuyển động lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu và trong chiến lược phân bổ tài sản của các nhà đầu tư”, ông Huy nói.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cũng bày tỏ, giá vàng vẫn còn nhiều yếu tố giúp tăng giá. Thị trường lao động Mỹ hiện yếu hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất, từ đó đẩy giá vàng tăng vọt.

Theo ông Huân, kinh tế Mỹ đang yếu đi, cùng với ảnh hưởng thuế quan và các chính sách của ông Donald Trump thời gian qua làm dấy lên kỳ vọng Fed sớm phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó, giá vàng sẽ bật tăng mạnh.

“Rất khó để dự báo giá vàng thế giới lúc này khi giá vẫn đang xoay quanh các vùng 3.300-3.400 USD/ounce. Nó cần vượt qua mốc 3.500 USD/ounce để xác lập một xu hướng tăng mới. Hiện tại, giá vàng vẫn đi ngang trong một biên độ dao động rất mạnh, tức là khi giá giảm sẽ giảm mạnh và tăng cũng sẽ tăng rất mạnh”, ông Huân nhận định.

Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng thế giới, nên vẫn có thể tăng tiếp trong thời gian tới đây.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng nhận định, việc giá vàng trong nước lập kỷ lục mới chỉ là vấn đề thời gian ngắn.

Ông Phương phân tích, giá vàng thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh lên vùng 3.400 USD/ounce sau đó nhiều khả năng giảm trở lại. Tuy nhiên, giá vàng trong nước, ngoài chịu sự tác động của giá thế giới thì vẫn chịu áp lực bởi thị trường chưa có thêm nguồn cung từ nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất. Vì thế giá rất khó giảm sâu và thu hẹp với giá thế giới.

“Giá vàng trong nước hiện khá tách bạch và chỉ theo giá vàng thế giới ở một phần nào đó thôi. Giá phụ thuộc vào nhu cầu trong nước, trong khi nguồn cung trên thị trường lại khan hiếm. Chính vì thế, dù giá vàng thế giới có giảm sâu thêm nữa thì cũng khó tác động nhiều đến giá vàng trong nước.

Chẳng hạn vàng thế giới giảm 100 USD, tương đương 2,6 triệu đồng/lượng thì trong nước cũng có giảm nhưng mức giảm 400.000 - 500.000 đồng/lượng. Tuy nhiên nếu giá vàng thế giới biến động tăng thì ngay lập tức giá vàng trong nước tăng với tốc độ nhanh hơn. Nguyên nhân là do nhu cầu của thị trường cao”, ông Phương nói.

Cần thành lập sàn vàng

Chuyên gia Nguyễn Quang Huy cho biết, trước tình trạng giá vàng trong nước cách biệt quá xa với thế giới, Chính phủ đang nghiên cứu khả năng cho phép thành lập sàn vàng nhằm tăng tính minh bạch, cạnh tranh và kéo giá vàng Việt Nam tiệm cận với giá thế giới.

“Đây sẽ là bước ngoặt lớn giúp điều tiết thị trường hiệu quả, giảm đầu cơ và bảo vệ nhà đầu tư chân chính”, ông Huy nhận định.

Về chiến lược đầu tư, chuyên gia này cho biết, vàng chỉ là một phần nhỏ, đầu tư vàng không phải là con đường làm giàu nhanh, mà là công cụ phòng hộ rủi ro.

“Giá vàng đang thể hiện tâm lý toàn cầu bất ổn, nhưng nó không phải là nơi duy nhất bạn nên gửi gắm kỳ vọng tài chính. Trong thế giới thay đổi nhanh, người chiến thắng không phải là người nắm giữ tài sản nhiều nhất, mà là người hiểu rõ thị trường và biết mình đang làm gì để tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội nhiều nhất. Vì thế nhà đầu tư đừng 'tất tay' vào vàng khi giá đã lên đỉnh, đặc biệt với vàng SJC, sản phẩm vàng có mức chênh giá quá lớn”, chuyên gia Nguyễn Quang Huy nói.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, việc đầu tư vàng cần định hướng trung – dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh như hiện nay thì rủi ro rất lớn.

Khi giá vàng tăng vọt, nhà đầu tư dễ có xu hướng bán chốt lời, tạo lực điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì thế, việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.

Ông Hiếu cho rằng, kênh đầu tư nào cũng có điểm mạnh riêng. Thị trường vàng, chứng khoán, bất động sản, hay gửi ngân hàng đều cần được đánh giá dựa trên cả định lượng và định tính, không thể hành động cảm tính.

Theo ông Hiếu trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản một cách cân bằng. Nhà đầu tư nên để khoảng 1/3 giữ tiền mặt tại ngân hàng để phòng ngừa rủi ro và linh hoạt xoay chuyển; phần còn lại chia đều cho vàng và chứng khoán, hai kênh đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường.