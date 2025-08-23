Giá vàng miếng lại cao chưa từng thấy, gần 127 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Sáng cuối tuần 23/8, giá vàng trong nước tăng hơn 1 triệu đồng/lượng. Lúc 10h46, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng, (mua vào - bán ra), tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại Tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu cũng được niêm yết ở mức 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng, tăng mạnh ở cả hai chiều.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 124,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Vàng miếng SJC tăng cao chưa từng thấy. Ảnh minh họa

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng leo đỉnh mới. Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 118,5 triệu đồng/lượng (mua vào) -121 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 23 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, ở ngưỡng 118,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 121,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 118,2 - 121,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Giá vàng trong nước tăng cao do chịu ảnh hưởng từ diễn biến thị trường quốc tế. Đóng cửa phiên cuối tuần, giá vàng thế giới dừng ở mức 3.370,30 USD/ounce, tăng hơn 33 USD/ounce sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hé lộ khả năng giảm lãi suất trong thời gian tới.

Nhận định về diễn biến giá vàng thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng, còn nhiều yếu tố giúp vàng tăng giá thời gian tới. Thị trường lao động Mỹ hiện yếu hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất, từ đó đẩy giá vàng tăng vọt.

“Kinh tế Mỹ đang yếu đi, cùng với ảnh hưởng thuế quan và các chính sách của ông Donald Trump thời gian qua làm dấy lên kỳ vọng Fed sớm phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó, giá vàng sẽ bật tăng mạnh”, ông Huân phân tích.

Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng thế giới, nên vẫn có thể tăng tiếp trong thời gian tới đây.

Còn theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, giá vàng thế giới gần đây liên tục biến động chủ yếu do hoạt động mua bán mang tính ngắn hạn của nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới chạm mức cao dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư bán ra để chốt lời, gây áp lực giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

Ngoài ra, các yếu tố địa chính trị phức tạp, cũng như các vấn đề thuế quan của Mỹ với các nước đang tạo lực đẩy cho giá vàng toàn cầu.

Ở trong nước, giá vàng đã vượt 126 triệu đồng/lượng nên khả năng sẽ tiến tới ngưỡng 130 triệu đồng/lượng, nhưng chưa biết vào thời điểm nào.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư lúc này, chuyên gia Trần Duy Phương cảnh báo nhà đầu tư tránh mua đuổi lúc này, vì sẽ rất rủi ro và có khả năng phải "đu đỉnh".

Còn theo chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Trí Hiếu, nhà đầu tư phải luôn có chiến lược đầu tư dài hạn, nên xác định đây là kênh tích lũy tài sản, không nên lướt sóng nếu thiếu kinh nghiệm. Đặc biệt khi tham gia thị trường vàng phải đặt mục tiêu lợi nhuận và giới hạn lỗ trước khi mua để kiểm soát cảm xúc khi thị trường biến động.

Ngoài ra, không nên “bỏ trứng vào cùng một rổ”, nên đa dạng hóa danh mục, kết hợp giữa vàng, tiền gửi ngân hàng, bất động sản và chứng khoán để giảm thiểu rủi ro.