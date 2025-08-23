Giá vàng hôm nay 23/8: Bật tăng phiên cuối tuần

(VTC News) -

Đà tăng của giá vàng quốc tế được thúc đẩy bởi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, hé lộ khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9.

Ngay sau đó, công cụ FedWatch của CME cho thấy kỳ vọng Fed hạ lãi suất 0,25% đã tăng lên 90%, so với mức 75% trước đó.

Cùng lúc, báo cáo mới nhất của ngân hàng UBS cho biết nhu cầu vàng thỏi toàn cầu đã lên mức cao nhất kể từ năm 2011, nhờ các yếu tố rủi ro kinh tế, chính sách tài khóa và căng thẳng địa chính trị.

Trong một tin ức khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết, ông sẽ sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook nếu bà không từ chức, qua đó tăng cường nỗ lực của Tổng thống nhằm gia tăng ảnh hưởng của mình đối với Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Giá vàng thế giới hôm nay (23/8) tăng vọt sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. (Ảnh minh hoạ)

Nhu cầu vàng vật chất tại các trung tâm lớn của châu Á vẫn ở mức thấp trong tuần này, do biến động giá khiến người mua e ngại, trong khi các nhà kim hoàn Ấn Độ tiếp tục mua vào để chuẩn bị cho một mùa lễ hội bận rộn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 124,4 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117,4 – 120,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu giờ sáng hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.373,39 USD/ounce, tăng 30,85 USD so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.340 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, giá vàng trong ngắn hạn khó tăng mạnh, nhiều khả năng tiếp tục đi ngang. Một số nhận định cho rằng nếu Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm như xác suất mà thị trường đang dự báo, giá vàng có thể chạm 3.400 USD/ounce.

Ngược lại, nếu Fed giữ nguyên chính sách, kim loại quý này có thể trượt về vùng 3.300 USD/ounce. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng, vàng vẫn được coi là kênh trú ẩn an toàn nhưng xu hướng sắp tới sẽ phụ thuộc lớn vào động thái của Fed.

Ngoài ra, nhu cầu mua vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các diễn biến chính trị, như phát ngôn của Tổng thống Trump về can thiệp vào Fed, có thể gây ra biến động ngắn hạn.

Theo các nhà kinh tế, dữ liệu sản xuất yếu kém củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng vào tháng tới. Điều này sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng. Tuy nhiên, cho đến khi có thông tin chính thức, giá vàng nhiều khả năng vẫn sẽ dao động quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.