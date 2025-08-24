Giá vàng hôm nay 24/8: Vàng thế giới đi ngang, vàng trong nước tăng cao

(VTC News) -

Phát biểu mang tính ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã tạo nên tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường, khi cả Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Thị trường đang trong trạng thái "án binh bất động" trước thềm bài phát biểu được mong đợi của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole của Fed Kansas City.

Thị trường trái phiếu đang đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, tuy nhiên quyết định này có thể phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, bao gồm báo cáo việc làm và lạm phát.

Ông Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng tại Allianz, nhận định hội nghị chuyên đề Jackson Hole năm nay hé lộ tình thế tiến thoái lưỡng nan của Fed, với những thách thức gần như không thể giải quyết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 24/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.370 USD/ounce, giảm 03 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.371 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo Ole Hansen, Trưởng chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, Fed đã mở rộng cánh cửa cho nhiều đợt cắt giảm lãi suất đến cuối năm, trong bối cảnh đường cong lợi suất dự kiến sẽ dốc hơn và đồng USD suy yếu - những điều kiện thuận lợi cho vàng. Tuy nhiên, để chạm lại đỉnh kỷ lục hồi tháng 4 với hơn 3.500 USD/ounce, vàng cần vượt ngưỡng 3.450 USD.

Christopher Vecchio, Trưởng chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com nhận định, dù mùa hè yên ắng, vàng đã sẵn sàng bứt phá khi Fed chuẩn bị nới lỏng lãi suất, nhất là khi lạm phát tiến sát 3%.

Khảo sát vàng mới nhất của Kitco cho thấy tất cả 13 nhà phân tích tham gia đều không đưa ra dự báo tiêu cực: 62% lạc quan, còn lại 38% giữ quan điểm trung lập. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 194 nhà đầu tư cá nhân tham gia, có 59% dự báo giá vàng tăng, 18% giảm và 23% cho rằng đi ngang.