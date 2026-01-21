(VTC News) -

11h giờ trưa nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.843 USD/ounce, tăng 81 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Giá vàng đã tăng khoảng 79% so với đầu năm 2025. Đà tăng này chủ yếu xuất phát từ rủi ro địa chính trị gia tăng và căng thẳng thương mại quay trở lại, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Đáng chú ý, căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan đối với 8 quốc gia châu Âu liên quan đến các tranh chấp về quyền kiểm soát Greenland, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột thương mại xuyên Đại Tây Dương trên diện rộng. Đồng thời, tình hình bất ổn kéo dài tại Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Iran, cùng với những bất định xoay quanh xung đột Nga - Ukraine, tiếp tục làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu.

Giá vàng thế giới vượt 4.800 USD/ounce. (Ảnh: Kitco).

Cùng với đó, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì hoạt động mua vàng quy mô lớn, như một phần trong chiến lược phi đô la hóa. Giá vàng cũng được hỗ trợ thêm bởi những lo ngại về tính bền vững tài khóa của Mỹ, nợ công gia tăng và mức độ độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu đang tạo thêm lực đẩy cho kim loại quý, củng cố đà tăng của vàng trong bối cảnh niềm tin vào các tài sản của Mỹ có dấu hiệu lung lay.

Ngược lại, các chỉ số chính của Phố Wall giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần qua, khi nhà đầu tư lo ngại trước những đe dọa áp thuế mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào châu Âu, liên quan tới vấn đề kiểm soát Greenland. Những phát biểu của ông Trump về Greenland càng làm gia tăng căng thẳng trước thềm cuộc gặp dự kiến với các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tại Davos (Thụy Sĩ) vào ngày 21/1 (giờ địa phương).

Thị trường hiện định giá khả năng Fed sẽ có 2 đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25% từ giữa năm 2026. Sự chú ý càng gia tăng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông Trump có thể bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới sớm nhất vào tuần tới.

Ông Đinh Nho Bảng - Chủ tịch Hiệp hội vàng Việt Nam khuyến cáo, khi giá vàng tăng cao, thay bằng đổ xô đi mua đuổi thì nhà đầu tư cần phải cân nhắc và thận trọng khi mua vào. Còn nếu muốn tích trữ lúc này thì cũng không nên.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Trí Hiếu từng phân tích: Thời gian qua, vàng đem lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Do vậy, việc đầu tư vào vàng lúc này cần tính toán kỹ lưỡng. Nếu mua vàng thì chỉ nên mua để đầu tư dài hạn, còn nếu đầu tư ngắn hạn, "lướt sóng" thì không nên. Nhất là tại thời điểm này, nhà đầu tư không nên vay tiền để đầu tư vàng vì nó vừa tiềm ẩn rủi ro, vừa tạo ra gánh nặng nợ nần rất lớn.

"Nhà đầu tư không nên mua đi bán lại theo kiểu "lướt sóng" vì thời điểm này sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời nên phân bổ nguồn lực tài chính của mình ra nhiều kênh. Bên cạnh đó không nên để tâm lý đám đông kích động, chi phối, phải kiểm soát được tâm lý Fomo - hội chứng sợ bỏ lỡ”, ông Hiếu đưa ra lời khuyên.

Còn chuyên gia Nguyễn Quang Huy cho rằng đầu tư vàng không phải là con đường làm giàu nhanh, mà là công cụ phòng hộ rủi ro.

“Giá vàng đang thể hiện tâm lý toàn cầu bất ổn, nhưng nó không phải là nơi duy nhất bạn nên gửi gắm kỳ vọng tài chính. Trong thế giới thay đổi nhanh, người chiến thắng không phải là người nắm giữ tài sản nhiều nhất, mà là người hiểu rõ thị trường và biết mình đang làm gì để tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội nhiều nhất. Vì thế nhà đầu tư đừng 'tất tay' vào vàng khi giá đã lên đỉnh, đặc biệt với vàng SJC, sản phẩm vàng có mức chênh giá quá lớn”, ông Huy nhấn mạnh.

Chuyên gia Lê Xuân Nghĩa cũng khuyến cáo, giá vàng sẽ không tăng giá mãi hoặc giảm mãi mà luôn có điều chỉnh bất ngờ. "Nếu nhà đầu tư xác định mua vàng tích lũy, tiết kiệm lâu dài, không quan tâm tới đầu cơ thì luôn có thể xuống tiền. Vàng hiện tại không phải kênh phù hợp để lướt sóng ngắn hạn", ông Nghĩa nêu quan điểm.