Giá vàng hôm nay 21/1: Lập đỉnh cao chưa từng có, vượt 4.700 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Giá vàng đã tăng khoảng 79% so với đầu năm 2025. Đà tăng này chủ yếu xuất phát từ rủi ro địa chính trị gia tăng và căng thẳng thương mại quay trở lại, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Đáng chú ý, căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan đối với 8 quốc gia châu Âu liên quan đến các tranh chấp về quyền kiểm soát Greenland, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột thương mại xuyên Đại Tây Dương trên diện rộng. Đồng thời, tình hình bất ổn kéo dài tại Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Iran, cùng với những bất định xoay quanh xung đột Nga - Ukraine, tiếp tục làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu.

Cùng với đó, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì hoạt động mua vàng quy mô lớn, như một phần trong chiến lược phi đô la hóa. Giá vàng cũng được hỗ trợ thêm bởi những lo ngại về tính bền vững tài khóa của Mỹ, nợ công gia tăng và mức độ độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng lập đỉnh lịch sử.

Lúc 6h ngày 21/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 164,1 triệu đồng/lượng (mua) - 166,1 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng (mua) và 164 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,42 - 16,61 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 16,31 - 16,61 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.762 USD/ounce, tăng 92 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

David Morrison, Chuyên gia Phân tích Thị trường Cấp cao tại Trade Nation, cho rằng: Nhu cầu trú ẩn an toàn đang lấn át các yếu tố bất lợi ngày càng gia tăng đối với kim loại quý, trong bối cảnh thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng Sáu.

Bất chấp việc kỳ vọng về nhiều đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm 2026 đã suy yếu, đà tăng của vàng vẫn được duy trì, nhờ sự suy giảm niềm tin chung vào các tài sản khác của Mỹ. Kim loại này tiếp tục thu hút dòng tiền phòng thủ khi nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh lại đánh giá rủi ro trên toàn bộ thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, ông Aakash Doshi - Trưởng bộ phận Chiến lược vàng của State Street nhận định, thị trường có thể chứng kiến những nhịp điều chỉnh sâu do chốt lời sau khi giá vượt đỉnh. Tuy nhiên, các đợt điều chỉnh này không làm thay đổi xu hướng tăng mang tính cấu trúc của vàng trong dài hạn.

Theo kịch bản cơ sở của State Street, căng thẳng địa chính trị, nợ toàn cầu ở mức kỷ lục, nhu cầu đầu tư và lực mua ổn định từ ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là các trụ đỡ chính. Trong bối cảnh đó, vùng giá 4.000 - 5.000 USD/ounce được xem là hợp lý, thậm chí khả năng vàng hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026 đang ngày càng rõ nét.