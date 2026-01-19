Giá vàng hôm nay 19/1: Nhà đầu tư chốt lời, vàng chững lại

(VTC News) -

Giá vàng thế giới chững lại do các nhà đầu tư tranh thủ chốt lời. Bên cạnh đó, vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn khi thị trường lao động Mỹ cho thấy sự bền bỉ, với số lượng người lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống dưới 200.000.

Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm thứ Năm rằng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cấp bang đã giảm 9.000 đơn, xuống mức đã điều chỉnh theo mùa là 198.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 10/1.

Dữ liệu này vượt xa kỳ vọng, theo ước tính đồng thuận, các nhà kinh tế dự báo số đơn sẽ tăng lên 215.000. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh giảm xuống 207.000 đơn. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong vòng 12 tháng qua số đơn xin trợ cấp thất nghiệp rơi xuống dưới mốc 200.000.

Tuy nhiên, ông Kuptsikevich cho rằng, vị thế của vàng đang rất mạnh mẽ do tình hình địa chính trị cực kỳ khó lường và căng thẳng leo thang.

Giá vàng hôm nay chững lại.

Ông nói: “Sự phân cực ngày càng tăng trên thế giới đang buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục quá trình phi đô la hóa và đa dạng hóa dự trữ. Mặc dù các ngân hàng trung ương vẫn là người mua ròng nhưng khối lượng mua của họ đang giảm, trong bối cảnh giá vàng tăng hơn 130% trong hai năm qua, đạt mức cao kỷ lục”.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng/lượng (mua) - 162,8 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 158 triệu đồng/lượng (mua) và 161 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,09 - 16,28 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,98 - 16,28 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.596 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 16 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News, chỉ một nửa Phố Wall giữ quan điểm lạc quan về triển vọng ngắn hạn của vàng. 8 chuyên gia (tương đương 50%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 4 người khác (25%) dự đoán giá giảm, 4 nhà phân tích còn lại (25%) cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 247 lượt bình chọn, với các nhà đầu tư Phố Main ngày càng lạc quan sau những đỉnh cao mới trong tuần này. Có 192 nhà giao dịch nhỏ lẻ (78%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 27 người (11%) cho rằng vàng sẽ giảm, 28 nhà đầu tư còn lại (11%) kỳ vọng giá đi ngang.