Giá vàng hôm nay 20/1: Kỷ lục mới

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại trong bối cảnh những căng thẳng địa chính trị tái bùng phát vào cuối tuần khiến nhu cầu ẩn an toàn đẩy lên cao.

Vào thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm nóng trở lại cuộc chiến thương mại với châu Âu khi đe dọa áp thuế 10%, thậm chí có thể tăng lên 25% đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan, nhằm gây sức ép buộc các đồng minh của Mỹ ủng hộ nỗ lực của ông trong việc mua lại Greenland.

Sau bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump, các nghị sĩ Nghị viện châu Âu đã nhanh chóng phản ứng, tuyên bố sẽ đóng băng việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà ông Trump và bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đạt được vào mùa hè năm ngoái. Một số nghị sĩ cũng kêu gọi các biện pháp trả đũa thương mại.

Cuộc chiến thương mại tái diễn đang gây sức ép lên đồng USD, qua đó tiếp thêm lực đẩy cho giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng (mua) - 165 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng tăng kỷ lục.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 160 triệu đồng/lượng (mua) và 163 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,31 - 16,50 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 16,15 - 16,45 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.670 USD/ounce, tăng 74 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

David Morrison, Chuyên gia Phân tích Thị trường Cấp cao tại Trade Nation, cho rằng: Nhu cầu trú ẩn an toàn đang lấn át các yếu tố bất lợi ngày càng gia tăng đối với kim loại quý, trong bối cảnh thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng Sáu.

Bất chấp việc kỳ vọng về nhiều đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm 2026 đã suy yếu, đà tăng của vàng vẫn được duy trì, nhờ sự suy giảm niềm tin chung vào các tài sản khác của Mỹ. Kim loại này tiếp tục thu hút dòng tiền phòng thủ khi nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh lại đánh giá rủi ro trên toàn bộ thị trường toàn cầu.

Tuần này, 16 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News, chỉ một nửa Phố Wall giữ quan điểm lạc quan về triển vọng ngắn hạn của vàng. 8 chuyên gia (tương đương 50%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người khác (25%) dự đoán giá giảm, 4 nhà phân tích còn lại (25%) cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 247 lượt bình chọn, với các nhà đầu tư Phố Main ngày càng lạc quan sau những đỉnh cao mới trong tuần này. Có 192 nhà giao dịch nhỏ lẻ (78%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 27 người (11%) cho rằng vàng sẽ giảm, 28 nhà đầu tư còn lại (11%) kỳ vọng giá đi ngang.