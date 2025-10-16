Giá vàng nhẫn và vàng miếng cùng đạt đỉnh 149 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 10h30 sáng, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng lập đỉnh mới khi đạt 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh do giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh mới. Giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.233 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng lập đỉnh mới trong bối cảnh sự leo thang gần đây trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm gia tăng mức độ bất ổn trong triển vọng tăng trưởng kinh tế và điều đó khiến việc hạ lãi suất nhanh chóng trở nên cấp thiết hơn.

Giá vàng nhẫn và vàng miếng đều đạt đỉnh 149 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Công Hiếu).

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, đang xem xét kiểm soát việc bán “tất cả các phần mềm quan trọng” cho Trung Quốc.

Trong khi đó, đáng chú ý, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vừa tiếp tục phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, một yếu tố được xem là tích cực cho thị trường kim loại quý.

Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao của nền tảng giao dịch OANDA cho rằng căng thẳng thương mại không phải là động lực chính cho đợt tăng giá hôm nay mà là do kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục quỹ đạo cắt giảm lãi suất.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng .

Người đứng đầu Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson cũng cho biết những rủi ro gia tăng đối với thị trường lao động đã củng cố kịch bản về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Mỹ.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Thương mại Quốc gia Mỹ (NABE) vào ngày 14/10 để có thêm thông tin chi tiết về đường lối chính sách tiền tệ của Fed.

Ở trong nước, lý giải việc giá vàng nhẫn và vàng miếng ngang nhau, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi, điều này phản ánh sự thay đổi trong cung - cầu và tâm lý thị trường.

Cụ thể, vàng nhẫn hiện là lựa chọn phổ biến để tích trữ, làm quà biếu, cưới hỏi và các dịp quan trọng, khiến nhu cầu ngày càng gia tăng. Với đặc điểm dễ mua, có thể linh hoạt giá trị nhỏ (0,5 - 5 chỉ), vàng nhẫn phù hợp với nhiều đối tượng, từ người có vốn lớn đến người muốn tích lũy từng phần nhỏ.

Bên cạnh đó, vàng miếng SJC có nguồn cung hạn chế do được quản lý chặt chẽ, trong khi vàng nhẫn do nhiều doanh nghiệp uy tín sản xuất, đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường. Giá vàng miếng SJC thường chênh lệch đáng kể so với vàng thế giới, còn vàng nhẫn có mức giá bám sát diễn biến quốc tế hơn.

"Khi giá vàng thế giới tăng, vàng nhẫn điều chỉnh theo ngay, trong khi vàng miếng SJC có đặc thù biến động riêng do yếu tố cung - cầu nội địa. Người dân và nhà đầu tư nhỏ lẻ có xu hướng mua vàng nhẫn nhiều hơn vì dễ tiếp cận, khiến giá tăng nhanh hơn vàng miếng", ông Huy phân tích.