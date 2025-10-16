Giá vàng hôm nay 16/10: Đắt nhất lịch sử, vượt 4.200 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng lập đỉnh mới trong bối cảnh sự leo thang gần đây trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm gia tăng mức độ bất ổn trong triển vọng tăng trưởng kinh tế, và điều đó khiến việc hạ lãi suất nhanh chóng trở nên cấp thiết hơn.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, đang xem xét kiểm soát việc bán “tất cả các phần mềm quan trọng” cho Trung Quốc.

Trong khi đó, đáng chú ý, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vừa tiếp tục phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, một yếu tố được xem là tích cực cho thị trường kim loại quý.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 16/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,1 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.209 USD/ounce, tăng 60 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.210 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao của nền tảng giao dịch OANDA cho rằng căng thẳng thương mại không phải là động lực chính cho đợt tăng giá hôm nay mà là do kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục quỹ đạo cắt giảm lãi suất.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng .

Người đứng đầu Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson cũng cho biết những rủi ro gia tăng đối với thị trường lao động đã củng cố kịch bản về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Mỹ.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Thương mại Quốc gia Mỹ (NABE) vào ngày 14/10 để có thêm thông tin chi tiết về đường lối chính sách tiền tệ của Fed.