Giá vàng hôm nay 6/10: Không biến động, dự báo sẽ đạt 3.900 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới trụ vững ở ngưỡng cao khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ khiến thị trường thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng, làm dấy lên làn sóng bán tháo đồng USD và chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn.

Nhà phân tích Edward Meir (Marex) cho biết: “Khi chính phủ đóng cửa, tâm lý đối với Mỹ thường tiêu cực và cả đồng USD lẫn chứng khoán Mỹ đều chịu thiệt hại”.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 45%, trở thành một trong những tài sản sinh lời mạnh nhất của thị trường toàn cầu. Kim loại quý này hiện chỉ còn cách ngưỡng 4.000 USD/ounce một khoảng ngắn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management cho biết, việc giá vàng đạt mức 4.000 USD/ounce chỉ là vấn đề thời gian, khi nhu cầu đầu tư đã trở thành yếu tố chính hỗ trợ giá vàng ở mức cao kỷ lục hiện nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng trụ vững trên ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 6/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.885 USD/ounce, không đổi so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.886 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng với các chuyên gia Phố Wall cho thấy quan điểm lạc quan vẫn chiếm đa số sau một tuần giao dịch bứt phá của vàng. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng dần bắt kịp tâm lý tích cực này, với kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng trong tuần tới.

Trong 12 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, có đến 11 người (tương đương 92%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Không có chuyên gia nào dự đoán giá giảm. 1 người còn lại (8%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến dành cho nhà đầu tư cá nhân thu hút 253 lượt tham gia.

Kết quả, 186 người (74%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Có 45 người (18%) dự đoán vàng sẽ giảm và 22 người (9%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Theo nhiều chuyên gia, giá vàng tuần tới có thể sẽ tiếp tục tăng, không ngoại trừ khả năng vượt 3.900 USD/ounce. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng với áp lực chốt lời sẽ gia tăng khi lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách liên bang, giúp chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.