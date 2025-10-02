Giá vàng hôm nay 2/10: Tiếp tục trụ trên mức cao

(VTC News) -

Giá vàng thế giới trụ vững ở ngưỡng cao nhờ được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa, trong khi dữ liệu việc làm kém tích cực, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 45%, trở thành một trong những tài sản sinh lời mạnh nhất của thị trường toàn cầu. Kim loại quý màu vàng hiện chỉ còn cách ngưỡng 4.000 USD/ounce một khoảng ngắn.

Nhà phân tích Edward Meir (Marex) cho biết: “Khi chính phủ đóng cửa, tâm lý đối với Mỹ thường tiêu cực và cả đồng USD lẫn chứng khoán Mỹ đều chịu thiệt hại”.

Báo cáo việc làm ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ mất 32.000 việc làm trong tháng 9, sau khi tháng 8 được điều chỉnh giảm còn mất 3.000 việc làm. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo tăng 50.000 việc làm.

BMO Capital Markets cũng vừa công bố báo cáo, nâng mạnh dự báo giá vàng quý IV-2025 lên trung bình 3.900 USD/ounce, cao hơn 8% so với dự báo trước. Ngân hàng này còn cho rằng đà tăng chưa dừng lại, với triển vọng giá vàng vượt 4.000 USD/ounce vào năm 2026, thậm chí trung bình cả năm có thể đạt 4.400 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục đứng ở ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong thời gian tới, để có thêm thông tin về tình hình “sức khỏe” của nền kinh tế Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 2/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.861 USD/ounce, không đổi so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.861 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia hàng hóa tại BMO Capital Markets vừa công bố dự báo giá quý IV, với mức điều chỉnh tăng mạnh đối với vàng. Theo đó, các chuyên gia dự báo giá vàng trung bình đạt khoảng 3.900 USD/ounce trong ba tháng cuối năm 2025, cao hơn 8% so với dự báo trước đó. Đà tăng được cho là chưa dừng lại, với dự báo giá vàng sẽ vượt 4.000 USD/ounce vào năm tới.

Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, giới giao dịch hiện đang đặt cược Fed có 90% khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10. Ngân hàng trung ương này cũng có khoảng 65% xác suất sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng 12.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Các nhà đầu tư cũng tiếp tục đổ tiền vào vàng, với vị thế mua ròng hợp đồng vàng tương lai phi thương mại trên sàn COMEX tăng lên 26,6 triệu ounce. Các nhà phân tích cho rằng, đây là mức cao nhất kể từ tháng 2, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 31,5 triệu ounce hồi tháng 9/2024.