Giá vàng hôm nay 25/9: Sau khi lập đỉnh lịch sử, vàng đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng dù giảm nhưng vẫn đứng ở ngưỡng cao sau khi những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng, lạm phát và lãi suất.

Vàng được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, trong khi đồng USD suy yếu kéo dài cũng hỗ trợ giá kim loại quý duy trì mức cao. Sự chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng khác trong tuần này cùng với dữ liệu PMI yếu của Mỹ cũng khiến thị trường thận trọng.

Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Thị trường đang dự đoán Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay, vào tháng 10 và tháng 12.

Ngoài ra, những căng thẳng địa chính trị cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Tình hình thế giới bất ổn, đặc biệt là tuyên bố của NATO về việc sẽ sử dụng mọi công cụ cần thiết để tự vệ, đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn như vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 25/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.766 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.766 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, xu hướng tăng của vàng nhiều khả năng còn được duy trì trong ngắn hạn. Ông Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại ActivTrades, nhận định: “Trong bối cảnh địa chính trị bất ổn và kỳ vọng Fed tiếp tục giữ lập trường ôn hòa, vàng có khả năng duy trì trên mốc 3.750 USD/ounce, với ngưỡng kháng cự tiếp theo ở quanh mức 3.900 USD/ounce”.

Các chuyên gia của Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Lý do đến từ nhiều yếu tố: Nhu cầu tăng trở lại sau giai đoạn trầm lắng mùa hè, hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ETF, và sự tích lũy bền bỉ của các ngân hàng trung ương.

Nếu dự báo này thành hiện thực, vàng sẽ tiếp tục giữ vị thế là tài sản hấp dẫn nhất trong giai đoạn nhiều biến động kinh tế toàn cầu.

Sean Lusk, đồng giám đốc mảng phòng hộ thương mại tại Walsh Trading cũng cho biết, dù vàng đã tăng khoảng 40% từ đầu năm và vượt xa các chỉ báo kỹ thuật truyền thống, trong bối cảnh toàn cầu từ chính sách nới lỏng sau đại dịch đến căng thẳng thương mại và chiến sự tại nhiều nơi trên thế giới.

Ông dự báo kịch bản điều chỉnh có thể kéo giá về quanh 3.200 USD/ounce. Nhưng nếu bất ổn kéo dài, vàng hoàn toàn có thể leo lên vùng 3.960-4.000 USD trước khi đối mặt với một đợt chốt lời mạnh.