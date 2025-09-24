Giá vàng hôm nay 24/9: Tiếp tục lập đỉnh mới

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới nhờ được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh bất ổn chính trị.

Tuần trước, Fed đã đưa ra quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024 và nhiều khả năng sẽ còn các đợt cắt giảm tiếp theo khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu.

Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Khi lãi suất giảm, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời nhiều người cũng tìm mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Sự kết hợp này đã đẩy giá vàng lên cao.

Ngoài ra, dòng vốn trú ẩn an toàn còn được củng cố bởi rủi ro địa chính trị kéo dài, bao gồm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lo ngại tác động kinh tế từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương…

Giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Một khảo sát của Bank of America cũng cho thấy vàng đã trở thành giao dịch đông đảo thứ hai trên thị trường, chỉ sau nhóm cổ phiếu “Magnificent Seven” (bảy công ty công nghệ lớn).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.766 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.766 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia của Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Lý do đến từ nhiều yếu tố: Nhu cầu tăng trở lại sau giai đoạn trầm lắng mùa hè, hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ETF, và sự tích lũy bền bỉ của các ngân hàng trung ương.

Nếu dự báo này thành hiện thực, vàng sẽ tiếp tục giữ vị thế là tài sản hấp dẫn nhất trong giai đoạn nhiều biến động kinh tế toàn cầu.

Sean Lusk, đồng giám đốc mảng phòng hộ thương mại tại Walsh Trading cũng cho biết, dù vàng đã tăng khoảng 40% từ đầu năm và vượt xa các chỉ báo kỹ thuật truyền thống, trong bối cảnh toàn cầu từ chính sách nới lỏng sau đại dịch đến căng thẳng thương mại và chiến sự tại nhiều nơi trên thế giới.

Ông dự báo kịch bản điều chỉnh có thể kéo giá về quanh 3.200 USD/ounce. Nhưng nếu bất ổn kéo dài, vàng hoàn toàn có thể leo lên vùng 3.960-4.000 USD trước khi đối mặt với một đợt chốt lời mạnh.