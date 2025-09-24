Giá vàng trong nước giảm, vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới

(VTC News) -

10h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 132,8 - 134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi giá vàng miếng trong nước đi xuống thì giá vàng thế giới sáng nay lại tiếp tục chinh phục đỉnh mới. Giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.766 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới nhờ được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh bất ổn chính trị.

Tuần trước, Fed đã đưa ra quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024 và nhiều khả năng sẽ còn các đợt cắt giảm tiếp theo khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu.

Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Khi lãi suất giảm, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời nhiều người cũng tìm mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Sự kết hợp này đã đẩy giá vàng lên cao.

Ngoài ra, dòng vốn trú ẩn an toàn còn được củng cố bởi rủi ro địa chính trị kéo dài, bao gồm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lo ngại tác động kinh tế từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương…

Giá vàng thế giới đạt đỉnh, nhưng trong nước lại đi xuống. (Ảnh: Công Hiếu).

Nhận định về giá vàng thời gian tới, TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết, giá vàng miếng trong nước hiện nay chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ giá vàng thế giới và Nghị định 232 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10.

Điểm nhấn của Nghị định là bãi bỏ độc quyền Nhà nước sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và cho phép các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu khi có giấy phép.

Theo ông Hiếu, thời điểm này rất khó đoán định giá vàng sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới. Có thể giá vàng có xu hướng giảm khi Nghị định có hiệu lực.

Nghị định 232 hứa hẹn sẽ tác động đến cung - cầu vàng trong nước. Chính phủ cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được nhập khẩu, sản xuất vàng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung. Khi đó, áp lực cầu giảm, giá vàng trong nước có thể sẽ hạ nhiệt.

Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là giá vàng thế giới, bởi dù nguồn cung nội địa có dồi dào hơn, giá vàng trong nước vẫn neo theo biến động quốc tế.

"Do vậy, rất khó đoán định giá vàng có thực sự giảm hay tăng. Khả năng giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối vì phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu", ông Hiếu phân tích.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, nếu cung cầu quân bình, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có thể sẽ giảm xuống mức hợp lý là 3-5 triệu đồng/lượng, trong khi hiện nay mức chênh vẫn là 15 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, còn gần 1 tháng nữa, Nghị định số 232 của Chính phủ mới có hiệu lực thi hành. Có thể dự đoán, đây là quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của thông tư hướng dẫn chi tiết, cũng là khoảng thời gian để các đơn vị liên quan có bước tính toán, chuẩn bị cần thiết.

Theo chuyên gia này, chỉ khi nào các doanh nghiệp nhập khẩu được vàng nguyên liệu, sản xuất vàng và tăng cung ra thị trường, thị trường vàng mới chịu tác động rõ rệt, thực sự “hạ nhiệt”.

“Khả năng cao phải từ đầu tháng 11 trở đi mới có biến động mạnh trên thị trường vàng. Dự báo, chênh lệch giá vàng từ mức gần 20 triệu đồng/lượng có thể nhanh chóng giảm còn 12-13 triệu đồng/lượng”, ông Phương dự báo.