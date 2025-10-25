Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên cuối tuần khi thị trường toàn cầu chao đảo giữa những biến động chính trị và thương mại. Trong khi đó, các nhà đầu tư dõi theo dữ liệu lạm phát Mỹ và diễn biến đàm phán giữa Washington - Bắc Kinh với tâm thế đầy thận trọng.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp kim loại quý mất giá, đánh dấu khả năng chấm dứt chuỗi chín tuần tăng liên tục, quãng thời gian được xem là “kỷ lục” trong năm nay. Sau khi liên tục lập đỉnh lịch sử, vàng đã giảm hơn 5% vào đầu tuần, mức giảm trong ngày mạnh nhất trong nhiều năm qua. Sự điều chỉnh mạnh phần nào đến từ làn sóng rút vốn khỏi các quỹ ETF vàng, ghi nhận mức giảm lượng nắm giữ lớn nhất trong năm tháng.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, nếu nhìn dài hạn, giá vàng vẫn tăng hơn 55% kể từ đầu năm, nhờ sự hỗ trợ của căng thẳng thương mại và rủi ro địa chính trị. Việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Nga tiếp tục làm gia tăng lo ngại toàn cầu, qua đó giữ vàng trong vai trò “nơi trú ẩn an toàn” giữa bất ổn.

Thị trường toàn cầu hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dữ liệu quan trọng đầu tiên được công bố sau ba tuần im ắng của cơ quan thống kê. Giới phân tích dự báo CPI sẽ tăng 3,1% so với cùng kỳ, nhỉnh hơn mức 2,9% của tháng 8. CPI lõi, không tính giá năng lượng và thực phẩm được kỳ vọng ổn định ở mức 3,1%.

Ngay cả khi lạm phát cao hơn dự kiến, giới đầu tư vẫn tin rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp FOMC sắp tới. Kỳ vọng này phần nào giúp thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trước giờ mở cửa, trong khi chỉ số đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm cùng tăng nhẹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Đầu giờ sáng ngày 25/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Vàng miếng trong nước đầu giờ sáng nay giảm một triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh minh hoạ).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4111,20 USD/ounce, giảm 14,2 USD/ounce so với hôm qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.118 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, dù giá vàng điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng dài hạn vẫn là tăng. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị cắt giảm lãi suất và đồng USD yếu hơn được xem là động lực chính thúc đẩy dòng tiền tiếp tục đổ vào kim loại quý.

Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể đạt 4.400 USD/ounce trong năm 2026, tăng khoảng 10% so với ước tính trước đó. Các yếu tố như xung đột địa chính trị, chính sách thương mại và sự bất ổn của kinh tế Mỹ tiếp tục là “bệ phóng” giúp giá vàng giữ vững sức hấp dẫn trong thời gian tới.