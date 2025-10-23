Giá vàng hôm nay 23/10: Tiếp tục đi xuống sau cú rơi lịch sử

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục đi xuống do áp lực bán tiếp diễn từ đợt giảm mạnh hôm thứ Ba.

Giới phân tích cho rằng đà tăng “quá nóng” của kim loại quý buộc nhà đầu tư phải tạm dừng đổ tiền để hiện thực hóa lợi nhuận. Ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, nhận định: “Giá vàng đang vận động rất mạnh. Mỗi khi đạt đỉnh mới, thị trường thường xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật”.

Một yếu tố khác khiến giá vàng giảm là diễn biến tích cực tại Trung Đông. Thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Hamas đã đạt được dưới sự bảo trợ của Mỹ. Động thái này được coi là bước tiến lớn trong ngoại giao, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột kéo dài suốt hai năm qua.

Giới phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh vùng 4.200 USD/ounce trước khi tìm được hướng đi mới. Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi tiến triển của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và dữ liệu lạm phát sắp công bố.

Giá vàng tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Getty).

Năm nay, vàng đã trở thành tâm điểm với hàng loạt kỷ lục giá mới, tăng tới 57% nhờ bối cảnh địa chính trị căng thẳng, kinh tế bất ổn, kỳ vọng Fed hạ lãi suất.. Tuy nhiên, cú sụt 5,3% hôm thứ Ba, sau khi chạm đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce, đã khiến thị trường chao đảo.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,9 triệu đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4,3 - 3,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.096 USD/ounce, giảm 29 USD/ounc so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.098 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, giá vàng giảm rất mạnh như cảnh báo nhưng cũng gây ra cú sốc lớn với giới đầu tư tài chính và hàng hóa.

Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức dự báo rằng, thị trường vàng thế giới vẫn trong xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn, do nhu cầu với mặt hàng này còn rất lớn, đến từ ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính và cá nhân.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: “Miễn là giá vàng giữ được trên ngưỡng 4.000 USD/ounce, thị trường khó có khả năng chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh. Vàng vẫn đang trong xu hướng tích cực và có triển vọng dài hạn tốt”.

Cũng theo ông, Chính phủ Mỹ đang bế tắc trong việc thông qua ngân sách và điều này tạo ra rủi ro chính trị đáng kể. Trong khi đó, vàng lại là nơi trú ẩn quen thuộc trong thời điểm bất ổn.