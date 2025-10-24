Giá vàng hôm nay 24/10: Hồi phục sau 2 phiên lao dốc

(VTC News) -

Giá vàng hồi phục sau hai phiên lao dốc, khi rủi ro địa chính trị gia tăng khiến nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại, trong lúc giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố vào hôm nay.

Tâm lý thị trường đã thay đổi vào ngày 22/10 sau khi Reuters đưa tin cho biết chính quyền ông Trump đang xem xét hạn chế một loạt các xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc để đáp trả các hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới nhất của Bắc Kinh. Việc này làm dấy lên lo ngại về xung đột thương mại Mỹ - Trung, thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Cùng với đó, các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đối với Nga đã tạo thêm động lực rủi ro. Ngày 22/10, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine đầu tiên của nhiệm kỳ này đối với các công ty dầu hàng đầu của Nga, Rosneft và Lukoil.

“Tất cả các yếu tố cơ bản đã thúc đẩy giá vàng tăng trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn. Có một số hoạt động mua vào khi giá điều chỉnh giảm, có thể sự gia tăng căng thẳng thương mại và địa chính trị cũng góp phần vào đà tăng đó”, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Giới đầu tư hiện tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào hôm nay, được xem là tín hiệu rõ ràng nhất về lạm phát trước cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới. Dự kiến, dữ liệu sẽ cho thấy lạm phát cơ bản duy trì ở mức 3,1% trong tháng 9.

Thị trường hiện đã định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) và một đợt cắt giảm khác có thể diễn ra vào tháng 12. Vàng có xu hướng tăng giá khi lãi suất thấp vì điều này làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.116 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.118 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích của JP Morgan cũng duy trì quan điểm lạc quan mạnh mẽ đối với vàng, dự báo giá có thể đạt mức trung bình 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026.

“Vàng vẫn là khoản đầu tư chúng tôi có niềm tin cao nhất trong năm nay. Chúng tôi thấy dư địa tăng thêm khi thị trường bước vào chu kỳ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất”, bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa toàn cầu của JP Morgan, cho biết.

Theo ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận Chiến lược kim loại cơ bản và kim loại quý của JP Morgan, sự kết hợp giữa “chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed cùng với nỗi lo lạm phát đình trệ, quan ngại về tính độc lập của Fed và xu hướng phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ” sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của vàng.