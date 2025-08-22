(VTC News) -

9h sáng nay, giá vàng nhẫn tại Doji tiếp tục tăng 200.000 đồng/lượng lên ngưỡng 117,5 - 120,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là ngưỡng giá cao nhất tính đến thời điểm này.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng tại Doji và SJC chưa có sự điều chỉnh so với hôm qua, hiện vẫn đứng ở ngưỡng 124,4 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là ngưỡng giá cao nhất của vàng miếng tính đến hiện tại.

Giá vàng nhẫn đi lên trong bối cảnh vàng thế giới suy giảm. Sáng 22/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.338 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng suy giảm trước áp lực từ đồng USD mạnh hơn, trong khi giới đầu tư chờ đợi kết quả hội nghị thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra cùng ngày để tìm thêm tín hiệu chính sách.

Giá vàng nhẫn lại lập đỉnh mới. (Ảnh: Minh Đức).

Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến phát biểu vào hôm nay trong khuôn khổ hội nghị Jackson Hole (diễn ra từ 21 đến 23/8). Nhà đầu tư sẽ theo dõi xem ông có ủng hộ các biện pháp thúc đẩy thị trường lao động hay tiếp tục tập trung kiềm chế lạm phát.

Fed đã giữ nguyên lãi suất từ tháng 12 đến nay, song giới đầu tư dự đoán có 79% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, theo công cụ FedWatch của CME.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu cho thấy thị trường lao động đang yếu đi. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã điều chỉnh theo mùa là 235.000 trong tuần kết thúc vào ngày 16/8. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là 225.000 và tăng đáng kể so với 224.000 của tuần trước.

Theo các nhà kinh tế, dữ liệu sản xuất yếu kém củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng vào tháng tới. Điều này sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng. Tuy nhiên, cho đến khi có thông tin chính thức, giá vàng nhiều khả năng vẫn sẽ dao động quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước biến động không theo giá vàng thế giới theo các chuyên gia là do vàng trong nước còn chịu ảnh hưởng lớn bởi sự mất cân đối cung - cầu.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết, chính tình trạng khan hiếm nguồn cung đã tạo áp lực lớn khiến giá vàng trong nước tăng nhanh và mạnh hơn so với quốc tế, nhưng khi giá thế giới giảm, trong nước thường điều chỉnh ít hơn, thậm chí không giảm theo.Thị trường hiện thiếu các biện pháp điều tiết hiệu quả để đảm bảo nguồn cung ổn định trong ngắn hạn.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết giá vàng trong nước tăng mạnh và không theo nhịp giá vàng thế giới do nguồn cung vàng miếng khan hiếm.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng nhấn mạnh, việc duy trì độc quyền nhập khẩu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đang khiến thị trường thiếu cạnh tranh, tạo ra khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Cũng theo ông Huy, nguồn cung vàng SJC đang khan hiếm, trong khi nhu cầu mua vào tăng nhanh. Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới tăng mạnh phản ánh cung cầu lệch pha rõ rệt.

Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khiến cầu vàng trong nước luôn cao, điều này khiến cho vàng trong nước luôn giữ giá tốt, ngay cả khi vàng thế giới giảm mạnh.