Giá vàng biến động liên tục, lúc này có nên đầu tư?

(VTC News) -

Tại tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 diễn ra ngày 22/10, bà Chu Phương, chuyên gia vàng bạc nhận định, biến động của thị trường vàng gần đây là quá lớn. Trong khoảng từ ngày 13 - 17/10, các quỹ tín thác vàng trên toàn cầu đã mua tới 59 tấn vàng, góp phần khiến giá lập đỉnh nhanh. Tuy nhiên, từ cuối ngày 21/10 đến 22/10, giá vàng sụt giảm dữ dội, mất tới hơn 250 USD/oune chỉ trong một phiên. Điều này khiến giá vàng trong nước cũng nhanh chóng giảm tới 5 triệu đồng/lượng.

"Với những biến động mạnh như vậy, những nhà đầu tư không có trường vốn lớn hoặc không mua vàng từ vùng giá thấp sẽ rất dễ rơi vào tâm lý hoảng sợ bởi ngay khi đầu tư, chênh lệch giữa giá mua - bán đã là một vấn đề", bà Phương nói.

Vì vậy, theo bà Phương, trong lúc vàng biến động mạnh như thế này, việc đầu tư cần hết sức thận trọng. Rất có thể khi bước vào thị trường vàng ở mức giá 150 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư đã phải chấp nhận lỗ khoảng 3 triệu đồng do doanh nghiệp chỉ thu mua lại ở mức 147 triệu đồng/lượng.

“Nhà đầu tư phải kỳ vọng giá vàng tăng thêm 100 - 200 USD/ounce mới có lãi, nếu chỉ tăng khoảng 50 USD thì coi như hòa vốn, đồng nghĩa mất chi phí cơ hội của vốn”, bà Phương phân tích.

Giá vàng biến động liên tục, nhà đầu tư nên thận trọng trước khi xuống tiền.

Như vậy, những người mua vàng từ vùng giá 50 - 70 triệu đồng/lượng hiện có thể tạm yên tâm và cân nhắc các kênh đầu tư khác như bất động sản hoặc cổ phiếu.

Còn đối với nhà đầu tư mới nếu kỳ vọng lợi nhuận 50 - 60% như trước đây sẽ dễ “sốc”, bởi thị trường hiện đã khác. Đặc biệt, những người có tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ), không mua được tại thương hiệu chính thức mà tìm đến thị trường tự do sẽ phải đối mặt với rủi ro về chất lượng vàng và pháp lý khi không có hóa đơn chứng từ.

"Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa FOMO ở mức giá cao, vừa chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, lại thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang “cầm hòn than nóng”. Và hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng", bà Phương ví von.

Ngoài các rủi ro trên, theo bà Phương, khi tham gia đầu tư vàng cần tính đến cả chi phí cơ hội về thời gian, công sức. Giai đoạn vừa qua lượng cung hàng rất nhỏ. Nhiều nhà đầu tư phải đánh đổi, xếp hàng nhiều giờ chỉ để mua được 1 - 2 chỉ vàng. Có người xếp hàng mà vẫn không mua được.

Cũng nhận định về giá vàng, chuyên gia Ngô Trí Long cho rằng, hai nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng mạnh thời gian qua đó là đồng USD biến động và tình hình địa chính trị, kinh tế thế giới bất ổn. Trong bối cảnh đó, vàng trở thành “nơi trú ẩn an toàn”, khiến nhu cầu tăng vọt. Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới cũng tranh thủ mua vào để dự trữ, càng đẩy giá lên cao.

Tuy nhiên, thị trường vàng Việt Nam lại tồn tại nghịch lý là giá trong nước chênh lệch so với thế giới tới 10-11%, tương đương khoảng 18 triệu đồng/lượng, trong khi ở Thái Lan hay Malaysia mức chênh chỉ 0,5%. Sự chênh lệch quá cao này, theo ông Long, khiến nhà đầu tư đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngoài ra, giá vàng tăng nhưng cũng sẽ có thể giảm sâu. Thời kỳ năm 2009 giá vàng 24 triệu đồng/lượng, giai đoạn 2014 - 2015 vàng giảm đến 30%.

Vì vậy, theo ông Long, nếu mua vàng thì nên xác định dài hạn, còn nếu "lướt sóng" thì nhà đầu tư phải nhanh nhạy, nắm bắt thị trường tốt.

"Nếu có trong tay 100 đồng, tôi sẽ đầu tư 70 đồng vào vàng và 30 đồng vào bạc. Tuy nhiên, chỉ nên đầu tư trong khả năng của mình, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư", ông Long khuyến cáo.

Chỉ nên mua khi thị trường bình yên

Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Chuyền cho rằng, khi thị trường biến động, những đơn vị kinh doanh vàng sẽ tăng biên độ mua - bán, đẩy rủi ro về phía người mua, vì vậy không nên mua vào lúc này. Khi nào thị trường bình yên, mới nên mua vào.

Cũng theo ông Chuyền, những nhà đầu cơ số lượng vàng lớn cần theo dõi sát diễn biến của vàng thế giới vì vàng trong nước hiện đang chịu ảnh hưởng lớn từ vàng thế giới. Còn với những người mua ít đầu tư dài hạn thì khi giá vàng xuống nên mua vào.

Nên mua vàng lúc thị trường bình yên.

Ngoài ra, khi giá vàng liên tục trồi sụt, nhà đầu tư cần theo dõi kỹ tình hình kinh tế - chính trị thế giới, khi tình hình bất ổn giá vàng sẽ tăng, khi mọi thứ bình ổn giá vàng sẽ có xu hướng giảm.

"Tôi cho rằng, việc giá vàng tăng đến 250 triệu đồng/lượng là khó. Nhà đầu tư nên coi vàng là kênh tích sản chứ không phải là kênh đầu cơ ngắn hạn, vàng cũng là kênh lưu trú tài sản, chứ không phải đưa toàn bộ tài sản vào vàng vì sẽ rất rủi ro. Ngoài ra, vàng thanh khoản cao, nhưng dễ mất mát, người mua nên cân nhắc thận trọng", ông Chuyền nói.

TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính cũng cho rằng, thời điểm này, nhà đầu tư cần thận trọng. Khi giá vàng tăng quá nhanh, các tổ chức hoặc nhà đầu tư lớn có thể bán ra để chốt lời, khiến giá điều chỉnh giảm bất ngờ. Nếu mua vào ở vùng giá quá cao, nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể chịu thua lỗ khi giá giảm.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, không nên “lướt sóng” vàng ở thời điểm biến động mạnh như hiện nay. Còn với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn là kênh bảo toàn tài sản tốt, nhưng cần xác định thời gian nắm giữ ít nhất 6 tháng đến 1 năm, không nên mua bán liên tục.

Ngoài ra, ông cũng khuyến nghị đa dạng hóa danh mục đầu tư - không nên dồn toàn bộ vốn vào vàng, mà nên phân bổ sang các kênh khác như chứng khoán, trái phiếu, hoặc bất động sản…

Cũng theo ông, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh, nhưng về dài hạn, vẫn có xu hướng đi lên nhẹ do bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

"Nhà đầu tư nên giữ tâm lý tỉnh táo, theo dõi sát diễn biến kinh tế – tài chính thế giới, và chỉ đầu tư khi hiểu rõ rủi ro, đầu tư dựa trên chiến lược rõ ràng, tránh bị cuốn theo “cơn sốt vàng” nhất thời", ông Hiếu đưa ra lời khuyên.