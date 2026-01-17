Giá vàng hôm nay 17/1: Thế giới giảm, trong nước không biến động

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm trong phiên cuối tuần khi các số liệu kinh tế Mỹ khả quan làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, trong khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt khiến nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý này chững lại.

Mặc dù giá vàng giảm trong phiên cuối tuần, nhưng tính chung cả tuần, vàng vẫn tăng xấp xỉ 2%. Diễn biến này cho thấy xu hướng trung hạn của kim loại quý vẫn được nâng đỡ, song thị trường đang bước vào giai đoạn “nghỉ lấy đà” khi các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn suy yếu.

Theo giới phân tích, động lực chính kéo giá vàng đi xuống đến từ hai yếu tố: triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ bớt “nới lỏng” hơn kỳ vọng và bức tranh địa chính trị tạm lắng.

Dù giá vàng thế giới sáng nay giảm nhưng giá vàng trong nước không biến động. (Ảnh: vnexpress.net).

Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeff Schmid, cũng góp phần củng cố tâm lý thận trọng. Ông cho rằng chính sách lãi suất hiện tại cần đủ “chặt” để tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế, qua đó kéo lạm phát đi xuống.

Theo ông, việc cắt giảm lãi suất lúc này chưa chắc đã giải quyết được những vấn đề mang tính cấu trúc của thị trường lao động. Thông điệp này khiến thị trường hiểu rằng Fed chưa vội đảo chiều chính sách, ít nhất trong ngắn hạn.

Song song với dữ liệu kinh tế tích cực, đồng USD đang hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó kìm hãm nhu cầu mua vào.

Trong bối cảnh ấy, vai trò “lá chắn” của vàng trước rủi ro kinh tế tạm thời bị lu mờ. Khi "sức khỏe" kinh tế Mỹ chưa cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt, thị trường có xu hướng giảm bớt tỷ trọng tài sản trú ẩn.

Một yếu tố quan trọng khác khiến giá vàng hạ nhiệt là căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu lắng xuống. Thông tin từ khu vực Trung Đông cho thấy các cuộc biểu tình tại Iran đã giảm cường độ và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn các kế hoạch tấn công quân sự nhắm vào Iran.

Khi rủi ro địa chính trị tạm thời dịu lại, dòng tiền đầu cơ vào vàng với mục đích phòng ngừa biến động cũng phần nào rút bớt. Đây là diễn biến dễ hiểu, bởi vàng thường chỉ bứt phá mạnh khi thị trường toàn cầu đối diện bất ổn lớn và khó lường.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 158-161 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 160,9 – 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 158,8-160,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.618 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại Capital.com, nhận định rằng đợt giảm giá này của vàng bắt đầu chủ yếu khi khả năng Mỹ can thiệp vào tình hình bất ổn xã hội tại Iran giảm xuống.

Theo thông tin Reuters ghi nhận, các cuộc biểu tình tại Iran dường như đã lắng xuống kể từ đầu tuần. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thể hiện quan điểm mềm mỏng hơn liên quan đến việc can thiệp quân sự vào quốc gia này.

Bên cạnh đó, ông Rodda cũng cho rằng các dữ liệu kinh tế từ Mỹ đang cho thấy việc cắt giảm lãi suất chưa quá cấp bách. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Đồng USD đang hướng tới tuần tăng giá thứ ba liên tiếp sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần đã giảm 9.000 đơn xuống mức 198.000 đơn (đã điều chỉnh theo mùa), thấp hơn mức dự báo 215.000 đơn từ cuộc thăm dò các nhà kinh tế của Reuters.

Việc đồng USD mạnh lên khiến các kim loại được định giá bằng đồng tiền này như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.