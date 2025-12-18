Giá vàng hôm nay 18/12: Tiếp tục tăng cao

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị dai dẳng, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và cộng đồng đầu tư toàn cầu ngày càng lo ngại về sự bất ổn kinh tế và chính trị.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Eric Strand, người sáng lập và quản lý danh mục đầu tư của AuAg Funds, cho biết vàng vẫn đang trên đà đạt mục tiêu dài hạn là 10.000 USD, và bất kỳ mức giá nào dưới mức đó vào năm tới vẫn là một món hời.

Christopher Louney, chiến lược gia về vàng tại RBC Capital Markets dự báo năm 2026, xu hướng tăng giá của vàng vẫn diễn ra thuận lợi nhất trong năm mới nhưng không còn mạnh mẽ như năm 2025.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho rằng đà tăng của vàng vẫn giữ nền tảng vững chắc. Theo ông, kim loại quý đang có nhiều yếu tố hỗ trợ để hướng tới các vùng giá cao hơn trong trung và dài hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 154,2 - 156,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151 triệu đồng/lượng (mua) và 154 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.338 USD/ounce, tăng 35 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

RBC dự báo giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 4.500 đến 5.000 USD/ounce vào năm 2026, với giá có xu hướng nghiêng về mức cao hơn trong nửa cuối năm. Mặc dù khả năng lặp lại đợt tăng giá mạnh mẽ năm 2025 là không cao, các nhà phân tích cho rằng rủi ro giảm giá dường như bị hạn chế, với mức hỗ trợ mạnh mẽ xuất hiện ở mức cao hơn nhiều so với trước năm 2024.

“Trong bối cảnh bất ổn, vàng đã chứng tỏ được giá trị của mình trong suốt năm qua, và nếu như tình trạng bất ổn không biến mất, chúng tôi cho rằng nền tảng chiến lược của vàng cho thấy xu hướng ít trở ngại nhất là đi ngang hoặc tăng cao hơn”, ông Christopher Louney cho biết trong báo cáo.

Cũng trong báo cáo triển vọng chính thức năm 2026, các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets cho biết họ dự đoán giá vàng sẽ đạt đỉnh điểm trong nửa đầu năm, với mức giá trung bình là 4.600 USD/ounce, tăng 5% so với ước tính trước đó. Ngân hàng này dự báo giá trung bình cả năm sẽ ở mức khoảng 4.550 USD/ounce, tăng 3% so với dự báo trước đó.

James Stanley - chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex cho rằng, xu hướng ngắn và trung hạn của thị trường vàng thế giới vẫn rất tích cực. Theo đánh giá kỹ thuật, giá vàng đang trong xu hướng đi lên. Khi vùng kháng cự đáng kể duy nhất còn lại chỉ là đỉnh lịch sử trước đó, rủi ro điều chỉnh sâu là không lớn.

Daniel Pavilonis - nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures nhận định, vàng đang thể hiện sức mạnh tương đối vượt trội sau nhịp điều chỉnh cuối tuần, các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho đà tăng giá của kim loại quý nhìn chung chưa thay đổi.