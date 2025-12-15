Giá vàng hôm nay 15/12: Giảm nhẹ, vẫn trụ ở ngưỡng cao

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng cao nhờ được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, ngoài ra là kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị.

"Sự gia tăng mạnh mẽ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ, cùng với căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, đang hỗ trợ giá vàng và duy trì nhu cầu mạnh mẽ đối với các tài sản trú ẩn an toàn", Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse thuộc OANDA, cho biết.

Bên cạnh đó, giá vàng được hỗ trợ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất liên bang về vùng 3,50–3,75%. Mức giảm này hoàn toàn trùng khớp với kỳ vọng của thị trường trong tháng qua. Chính vì đã “được định giá trước”, động thái hạ lãi suất lần này không tạo ra cú sốc đủ mạnh để đẩy vàng vào một xu hướng bứt phá ngay lập tức.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 15/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 154,3 - 156,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng trụ vững trên ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151,5 triệu đồng/lượng (mua) và 154,5 triệu đồng/lượng (bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.298 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát giá vàng tuần này của Kitco cho thấy, trong 13 chuyên gia tham gia, có 11 người (85%) dự báo giá vàng sẽ tăng. Không có chuyên gia nào kỳ vọng giá giảm và 2 chuyên gia còn lại (15%) dự báo vàng sẽ đi ngang. Tỷ lệ ủng hộ kịch bản tăng giá mạnh mẽ này phản ánh tâm lý thị trường thiên về xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Không chỉ chuyên gia, phản ứng từ nhà đầu tư cá nhân cũng đang hướng tới kịch bản giá vàng tăng. Cuộc bình chọn trực tuyến của Kitco thu hút 237 phiếu bầu từ nhà đầu tư Main Street. Trong đó, 168 người (tương đương 71%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 27 người (11%) dự báo giá vàng giảm và 42 người (18%) kỳ vọng giá sẽ đi ngang.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ đi lên vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quay lại mua trái phiếu kho bạc quy mô lớn, một động thái được cho là hỗ trợ giá vàng.

James Stanley, chiến lược gia cao cấp tại Forex.com, cũng cho rằng vàng đang “phá vỡ” mô hình kỹ thuật tích cực và sẽ tiếp tục tăng vào năm tới, trừ khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy lạm phát đủ giảm để làm Fed thay đổi chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, phân tích rằng dù bạc có nhịp điều chỉnh nhưng vàng vẫn giữ lực mạnh hơn các kim loại khác. Sức mua mạnh và góc nhìn vĩ mô cho thấy dòng tiền có thể vẫn đang tìm về vàng và các tài sản trú ẩn khi lãi suất thực còn là mối quan tâm trên toàn cầu.