Giá vàng hôm nay 16/12: Lấy lại mốc 4.300 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên và lấy lại mốc 4.300 USD/ounce do được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn và kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất trước khi công bố dữ liệu việc làm quan trọng.

USD hiện suy yếu gần mức thấp nhất trong hai tháng đạt được vào thứ Sáu, khiến vàng thỏi định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.

Bên cạnh đó, giá vàng được hỗ trợ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Fed cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất liên bang về vùng 3,50–3,75%. Mức giảm này hoàn toàn trùng khớp với kỳ vọng của thị trường trong tháng qua. Chính vì đã “được định giá trước”, cú hạ lãi suất lần này không tạo ra cú sốc đủ mạnh để đẩy vàng vào một xu hướng bứt phá ngay lập tức.

Giá vàng hôm nay đi lên.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho rằng đà tăng của vàng vẫn giữ nền tảng vững chắc. Theo ông, kim loại quý đang có nhiều yếu tố hỗ trợ để hướng tới các vùng giá cao hơn trong trung và dài hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151,8 triệu đồng/lượng (mua) và 154,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.303 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trước thềm năm mới, các nhà phân tích thị trường tại Société Générale cho biết họ vẫn duy trì tỷ trọng 10% vàng trong danh mục đầu tư đa tài sản của mình.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng nhà đầu tư chưa có lý do để lo ngại về triển vọng của vàng. Theo ông, vàng đang ở vị thế thuận lợi để duy trì xu hướng tăng sang năm 2026, đặc biệt khi so sánh với bạc - kim loại đã tăng nhanh và đang chịu áp lực chốt lời.

Sang năm 2026, dự báo giá vàng vẫn thiên về xu hướng đi lên, nhưng tốc độ tăng được đánh giá sẽ chậm và thận trọng hơn so với giai đoạn bứt phá mạnh vừa qua.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ đi lên vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quay lại mua trái phiếu kho bạc quy mô lớn, một động thái được cho là hỗ trợ giá vàng.

Trong khi đó, Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, phân tích rằng dù bạc có nhịp điều chỉnh nhưng vàng vẫn giữ lực mạnh hơn các kim loại khác. Ông cho rằng sức mua mạnh và góc nhìn vĩ mô cho thấy dòng tiền có thể vẫn đang tìm về vàng và các tài sản trú ẩn khi lãi suất thực còn là mối quan tâm trên toàn cầu.