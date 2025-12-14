Giá vàng hôm nay 14/12: Tăng vượt 4.300 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên bởi đồng USD suy yếu, ngoài ra là kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị. Như vậy, trong tuần qua, giá vàng liên tục tăng và đã vượt ngưỡng 4.300 USD/ouce thành công.

Cụ thể, trong những ngày đầu tuần, thị trường giao dịch thận trọng khi giới đầu tư chờ đợi định hướng chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Áp lực điều chỉnh ngắn hạn xuất hiện trong phiên châu Á, nhưng lực mua nhanh chóng quay lại giúp giá sớm phục hồi lên trên 4.200 USD/ounce.

Động lực tăng mạnh nhất đến vào giữa tuần, khi Fed công bố giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Sau thời điểm đó, giá vàng thế giới tăng nhanh khoảng 50 USD chỉ trong chưa đầy nửa giờ, vượt lên vùng 4.235 USD/ounce và tiếp tục thiết lập các đỉnh cao mới trong tuần. Diễn biến này cho thấy thị trường phản ứng tích cực với thông điệp chính sách tiền tệ nới lỏng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng. (Ảnh minh hoạ).

Sang phiên Bắc Mỹ ngày thứ Năm, giá vàng thế giới tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh và tiến sát vùng 4.285 USD/ounce. Dù xuất hiện hoạt động chốt lời ngắn hạn trong phiên châu Á, giá vẫn duy trì quanh vùng cao.

Đến rạng sáng ngày cuối tuần, lực mua tăng mạnh đã đẩy vàng vượt mốc 4.300 USD/ounce, có thời điểm lên tới 4.353,55 USD/ounce, mức cao nhất trong tuần.

Sau khi đạt đỉnh, thị trường ghi nhận nhịp điều chỉnh nhanh do làn sóng bán tháo trên thị trường bạc kéo theo các kim loại quý khác. Giá vàng thế giới lùi về quanh 4.270 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại.

Việc nhanh chóng phục hồi và giữ vững trên mốc 4.300 USD/ounce cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế, giúp vàng khép lại tuần giao dịch với hiệu suất tích cực và củng cố vị thế ở vùng giá cao mới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 154,3 - 156,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151,5 triệu đồng/lượng (mua) và 154,5 triệu đồng/lượng (bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.300,91 USD/ounce, tăng 11,87 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát Kitco News Weekly Gold Survey mới nhất thu hút ý kiến từ 13 chuyên gia phân tích thị trường. Trong số này có những tiếng nói quan trọng trên Phố Wall.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ đi lên vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quay lại mua trái phiếu kho bạc quy mô lớn, một động thái được cho là hỗ trợ giá vàng.

James Stanley, chiến lược gia cao cấp tại Forex.com, cũng cho rằng vàng đang “phá vỡ” mô hình kỹ thuật tích cực và sẽ tiếp tục tăng vào năm tới, trừ khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy lạm phát đủ giảm để làm Fed thay đổi chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, phân tích rằng dù bạc có nhịp điều chỉnh nhưng vàng vẫn giữ lực mạnh hơn các kim loại khác. Ông cho rằng sức mua mạnh và góc nhìn vĩ mô cho thấy dòng tiền có thể vẫn đang tìm về vàng và các tài sản trú ẩn khi lãi suất thực còn là mối quan tâm trên toàn cầu.

Kết quả thống kê từ cuộc khảo sát với 13 chuyên gia chỉ ra rằng 11 trong số đó (85%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Không có chuyên gia nào kỳ vọng giá giảm và 2 chuyên gia còn lại (15%) dự báo vàng sẽ giao dịch đi ngang. Tỷ lệ ủng hộ kịch bản tăng giá mạnh mẽ này phản ánh tâm lý thị trường thiên về xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Không chỉ chuyên gia, phản ứng từ nhà đầu tư cá nhân cũng đang hướng tới kịch bản giá vàng tăng. Cuộc bình chọn trực tuyến của Kitco thu hút 237 phiếu bầu từ nhà đầu tư Main Street. Trong đó 168 người (tương đương 71%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 27 người (11%) dự báo giá vàng giảm và 42 người (18%) kỳ vọng giá sẽ đi ngang.