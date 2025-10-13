Giá vàng gần 144 triệu đồng/lượng, chuyên gia cảnh báo không nên 'lướt sóng'

(VTC News) -

Lúc 9h30, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 141,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cao do giá vàng thế giới đang đạt đỉnh. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.033 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Nguyên nhân là do xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư trước những rủi ro gia tăng về địa chính trị và kinh tế.

Giá vàng miếng hôm nay đạt đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Đà tăng của vàng thế giới được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố: bất ổn địa chính trị, lạm phát cao kéo dài, lo ngại suy thoái kinh tế, nợ công tăng mạnh và niềm tin suy giảm vào đồng USD cũng như các đồng tiền khác. Các yếu tố này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nên nhiều chuyên gia cho rằng khó có thể nói đà tăng của vàng đã kết thúc.

Tuy nhiên, việc vàng tăng hơn 50% chỉ trong năm nay, còn bạc tăng tới 71%, cho thấy khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn là có thể xảy ra. Một số nhà phân tích dự báo giá có thể lùi về vùng 3.600 USD/ounce nếu thị trường điều chỉnh khoảng 10%.

Phân tích về diễn biến giá vàng trong nước, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết, ngoài chịu ảnh hưởng của giá vàng thế giới, vàng trong nước còn chịu ảnh hưởng của Nghị định 232 có hiệu lực ngày 10/10, song thị trường chưa có chuyển biến, nguồn cung còn hạn chế nên giá vàng vẫn đang ở mức rất cao.

"Nghị định 232 đã có hiệu lực song tôi cho rằng cần thời gian để thị trường hấp thu và có những chuyển biến rõ rệt, có thể chúng ta phải chờ khoảng 2 tuần đến 1 tháng tới, lúc đó rất có khả năng giá vàng trong nước sẽ điều chỉnh giảm", TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Trong bối cảnh này, theo ông Hiếu, nhà đầu tư trong nước hiện tại cần tránh tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), tránh dao động tâm lý bởi những người xung quanh. Ngoài ra, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ tin tức thị trường trên thế giới cũng như trong nước, đồng thời phân bổ vốn hợp lý, tránh "bỏ trứng vào một giỏ".

"Đặc biệt, người mua không nên có tâm lý lướt sóng, ăn xổi, muốn mua vàng để có lời nhanh. Quan trọng hơn, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào", TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng cho rằng, các nhà đầu tư và người dân cần thận trọng vì giá vàng thế giới hay trong nước đều đang ở vùng đỉnh kỷ lục trong nhiều năm qua. Người dân cần phân tích, tìm hiểu, đánh giá rủi ro, tránh các quyết định cảm tính.

Chuyên gia đánh giá giá vàng hiện nay vẫn trong vùng nhạy cảm. Nhà đầu tư cần cân đối danh mục sang một số kênh khác như tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản..., tránh phụ thuộc vào kênh vàng.