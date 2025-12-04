Giá nhà quá cao, cơ quan chức năng cần có câu trả lời cho dân

(VTC News) -

"Khối công chức chúng tôi không biết làm việc bao nhiêu chục năm mới mua được nhà ở", bà Nguyên đặt câu hỏi khi phát biểu tại Diễn đàn “Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững” do Đài Truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 4/12.

Bà Nguyên nhấn mạnh, thời gian qua, thị trường bất động sản ở một số khu vực xuất hiện những diễn biến bất thường, đặc biệt là tình trạng giá đất, giá nhà tăng nhanh, vượt xa giá trị thực tế và mặt bằng thu nhập của người dân. Điều này không chỉ gây bất ổn thị trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế vĩ mô và tạo áp lực lớn lên người thu nhập thấp trong việc tiếp cận nhà ở.

Bà Nguyên cho rằng người dân gặp nhiều khó khăn khi giá nhà quá cao, vì vậy các cơ quan chức năng cần có câu trả lời, giải đáp thỏa đáng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam - cũng nhận định giá bất động sản chưa bao giờ lên cao như hiện nay. 1 cán bộ nếu dùng toàn bộ tiền lương sẽ mất 27,3 năm để mua nhà, còn nếu dùng 1/3 lương thì cần tiết kiệm tới 80 năm mới mua được.

Cơ quan chức năng cần có câu trả lời cho người dân về việc giá nhà quá cao. (Ảnh: Minh Đức).

Theo ông Hiệp, giá nhà tăng cao trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân như: chi phí vô hình lớn, chi phí đất đai tăng, nhân công, vật liệu tăng. Ông Hiệp dẫn chứng: "Nhiều dự án của chúng tôi phải mất tới 14 năm thi công, có những chi phí vô hình suốt 14 năm ai tính cho chúng tôi?".

Ông Hiệp cũng bày tỏ, giá đất luôn là cấu phần quan trọng của giá bất động sản khi chiếm khoảng 30%. Vì thế, nếu giá đất cao thì giá nhà khó giảm, mặc dù biết giá đất liên quan đến thu ngân sách, phải cân đối giữa sự phát triển toàn diện nền kinh tế với thu ngân sách, quyền lợi người dân. Đến nay, điều này vẫn chưa có biện pháp giải quyết cụ thể, thỏa đáng.

Thêm một nguyên nhân khiến giá nhà cao cũng được ông Hiệp chỉ ra, đó là do mất cân đối giữa các phân khúc và việc này là phụ thuộc vào chủ đầu tư. Để kiếm được dự án, hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, doanh nghiệp rất vất vả nên thông thường họ muốn đạt hiệu quả cao nhất và lựa chọn phân khúc cao cấp vì đáp ứng tiêu chí đó. Trong khi phân khúc nhà ở xã hội thường chỉ mang lại 15% lợi nhuận nên sức hấp dẫn kém hơn.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cũng nhận xét: Năm 2025 thể chế được sửa đổi quyết liệt, cởi trói cho nhiều dự án bị ách tắc trên thị trường, giải phóng được số lượng khá lớn dự án, làm tăng nguồn cung bất động sản. Riêng trong quý III năm nay số dự án mới tham gia thị trường tăng mạnh, nguồn cung mới trên thị trường đạt hàng trăm ngàn sản phẩm. Trong quý IV, nguồn cung sẽ tiếp tục tăng, tương đương nguồn cung của những năm bình thường 2018 - 2019.

Dù vậy chất lượng nguồn cung có vấn đề, thiếu hẳn nguồn cung nhà ở có giá phù hợp. Thị trường đang có dấu hiệu đẩy giá, mức giá bán các dự án hầu hết thuộc phân khúc cao cấp, siêu cao cấp. Chỉ 5-6% nguồn cung thị trường là nhà ở giá thấp, chủ yếu là nhà ở xã hội.

Đáng lưu ý, một số dự án trước đây được định hình cung ứng nguồn cung nhà ở giá trung bình, nhưng do dự án ách tắc quá lâu, chi phí lãi vay tăng, tiền sử dụng đất tăng, đến nay buộc phải tăng lên giá bán thành phân khúc cao cấp.

Nhận định về việc liệu có xuất hiện bong bóng bất động sản hay không, TS Nguyễn Trí Hiếu khẳng định nguy cơ này có thể xảy ra khi nguồn cung tăng, tồn kho tăng nhưng đa số người dân vẫn không tiếp cận được nhà ở.