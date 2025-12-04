Giá rẻ hơn 30%, nhà gần nghĩa trang được lùng mua

(VTC News) -

Anh Lê Trọng Nghĩa (Hà Nội) chia sẻ, cách đây một tuần anh đã xuống tiền mua căn nhà tại phường Cầu Giấy (Hà Nội). Căn nhà này được chủ rao bán cả năm nay nhưng vẫn không có khách mua mặc dù rẻ hơn nhiều so với giá thị trường.

Lý do là bởi lưng của căn nhà tiếp giáp với khu nghĩa trang rộng lớn. Tuy nhiên, khi xây dựng, chủ nhà đã bịt kín mặt "view nghĩa trang" nên bình thường gần như không ai phát hiện ra điều này.

“Tôi xác định mua nhà để ở lâu dài chứ không mua đi bán lại, nên căn nhà chỉ cần chất lượng tốt, giá rẻ là được. Còn vị trí sát nghĩa trang thì tôi không quá quan tâm vì ở Hà Nội nhiều dự án cao cấp cũng cạnh nghĩa trang, thậm chí nằm trên đất nghĩa trang đã di dời”, anh Nghĩa nói.

Cũng theo anh Nghĩa, chỉ nhà đầu tư, đầu cơ mới quan tâm nhiều đến vị trí cạnh nghĩa trang vì e ngại sau này khó bán hoặc có thể bị ép giá. Còn với người mua vì nhu cầu ở thực như anh thì sẽ có nhiều cách để hạn chế nhìn sang nghĩa trang cũng như có những biện pháp mang ý nghĩa phong thủy để giải tỏa mối lo về tâm lý.

Nhiều người không e ngại khi mua nhà cạnh nghĩa trang. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Trong khi đó, dù là một nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội nhưng chị Mai Anh vẫn chốt mua một căn nhà 40m² ở vị trí gần khu nghĩa trang tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). Lý giải về động thái của mình, chị Mai Anh cho biết, nhà đất gần nghĩa trang là một trong những vấn đề khá nhạy cảm do phụ thuộc vào tư duy của mỗi người, do đó thường khó bán. Nhưng cũng vì thế mà những căn nhà này đều có mức giá thấp hơn hẳn so với các vị trí khác. Vì vậy, vẫn có người sẵn sàng mua, chị tin tưởng là sẽ không khó thoát hàng nếu cần.

Ngoài ra, chị Mai Anh tính toán: Theo quy hoạch, khu nghĩa trang cạnh căn nhà chị vừa mua sẽ di dời để mở đường, lúc đó giá nhà của chị sẽ tăng, chắc chắn sẽ có lời.

“Biết rằng vị trí cạnh nghĩa trang thì ai cũng băn khoăn khi mua nhưng đất không thể nảy nở, sinh sôi thêm được nên khi nguồn đất hạn hẹp, khan hiếm thì vẫn có người mua để né giá cao vọt trên thị trường. Và ở lâu sẽ thành quen, không còn quá để ý đến điều này nữa. Hơn nữa, nếu nghĩa trang có quy hoạch di dời thì mua đầu tư hoặc ngay cả mua để ở nhưng sau bán đi chắc chắn sẽ có lời lớn”, chị Mai Anh nói.

Anh Nguyễn Văn Biên, một môi giới nhà đất lâu năm tại Hà Nội chia sẻ, nhận xét, trước kia những căn nhà cạnh nghĩa trang hoặc xen kẹt giữa các ngôi mộ thường không có khách hỏi mua, thậm chí có căn chủ nhà rao bán vài năm cũng không chốt được.

Nhưng thời gian gần đây, khi giá nhà tăng "phi mã", có nơi tăng đến 100% chỉ trong khoảng 2 năm thì những căn nhà cạnh nghĩa trang với giá rẻ và hầu như không tăng lại được chú ý.

Anh Biên kể, tháng trước anh mới chốt được với khách một căn nhà cạnh nghĩa trang tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội). Căn nhà này nằm cách cổng nghĩa địa khoảng 200 mét, nên dù nằm ở đường ngõ khá rộng nhưng giá vẫn rất rẻ.

Cụ thể, trong khi các căn diện tích 30m² cùng khu vực, với con ngõ rộng 2 mét đều có giá khoảng 6,5 tỷ đồng thì căn nhà lại được rao bán với giá chỉ 4,5 tỷ đồng và khách chốt 4,4 tỷ đồng, rẻ hơn 20 - 30% so với các căn cùng vị trí.

“Những người thu nhập thấp, chỉ có nhu cầu để ở thì họ vẫn chấp nhận mua nhà cạnh nghĩa trang vì phù hợp với khả năng tài chính”, anh Biên nói.

Cũng theo anh Biên, không chỉ người mua ở thực, mà nhiều nhà đầu tư cũng sẵn sàng xuống tiền mua những căn nhà cạnh nghĩa trang sắp được quy hoạch.

Anh Biên kể, cách đây 3 tháng, có khách sẵn sàng xuống tiền mua mảnh đất rộng 110m² ngay cạnh cổng nghĩa trang tại phường Vĩnh Hưng (Hà Nội). Trên mảnh đất này hiện có 5 phòng trọ, giá chủ bán chỉ 11 tỷ đồng, tương đương khoảng 100 triệu đồng/m². Trong khi những khu đất khác trong khu vực có ngõ rộng 2 mét đều có giá khoảng triệu đồng/m².

“Khi nghĩa trang di dời, những căn nhà này giá chắc chắn sẽ tăng 30 - 40%, đây là khoản lợi nhuận tốt với các nhà đầu tư bất động sản. Trong lúc chờ đợi, chủ đất xác định cho thuê 5 phòng trọ với giá 2,5 triệu đồng/phòng, nên hàng tháng vẫn có dòng tiền đều đặn”, anh Biên kể.

Hút khách vì giá rẻ

Theo ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bất động sản EZ (EZ Property), tại Hà Nội và các thành phố lớn đất chật người đông, quỹ đất để xây dựng nhà ở càng ngày càng khan hiếm nên chuyện một số dự án hay nhà ở được quy hoạch gần các khu nghĩa trang không phải là hiếm.

Những ngôi nhà cạnh nghĩa trang thường có giá rẻ hơn khoảng 30% so với những khu vực khác. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Giá của những căn nhà đất hoặc căn hộ view nghĩa trang thường thấp hơn 10 - 30% so những căn khác. Ông dẫn chứng, hồi năm 2018, một khu nhà cao tầng trên đường Lê Văn Lương có tầm nhìn trực diện ra nghĩa trang giá bán khởi điểm 24- 27 triệu đồng/m² trong khi một khu nhà khác cách đó không xa bán với giá 35-40 triệu đồng/m².

“Trong bối cảnh giá nhà tăng cao, nguồn cung khan hiếm thì đối với những khách hàng tài chính trung bình không có nhiều lựa chọn khi mua nhà. Muốn tìm được căn nhà vừa túi tiền lại đáp ứng được một số tiêu chí thì họ cũng phải chấp nhận một số hạn chế, trong đó tầm nhìn hoặc vị trí không thuận lợi”, ông Toản nhận định.

Đại đa số các dự án cạnh nghĩa trang đều nằm ở phân khúc trung cấp hoặc trung bình về giá và chất lượng do yếu tố bất lợi. Mua nhà gần khu nghĩa trang theo tâm linh và văn hóa người Việt là không tốt nhưng vì giá thành thấp hoặc tư duy đã thay đổi, thông thoáng hơn nên nhiều người vẫn chọn mua. Ngoài ra, giá nhà tăng cao trong giai đoạn vừa qua càng làm cho nhà gần nghĩa trang hút khách.

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, cho rằng, xét về khoa học thì việc dự án bất động sản gần nghĩa trang hay nhìn ra nghĩa trang không có ảnh hưởng gì.

“Nhiều nghĩa trang lớn như nghĩa trang Văn Điển, Mai Dịch chẳng hạn có biết bao nhiêu ngôi nhà nhìn vào, chẳng nhẽ tất cả đều "có vấn đề"?. Do vậy về nguyên tắc không có quy luật chung nào khẳng định cứ nhìn ra nghĩa trang là xấu”, ông Võ nêu quan điểm.

Ngoài ra, trước đây, nhiều người lo sợ ở gần nghĩa trang thì nguồn nước bị ô nhiễm nhưng hiện tại các hộ gia đình đều sử dụng nguồn nước sạch Sông Đà, không phải là giếng nước ngầm tại khu vực nên không thể bị ô nhiễm được.

Còn theo anh Trần Minh Hùng, một môi giới nhà đất ở Hà Nội, hiện nhiều người thậm chí còn tìm mua nhà đất gần nghĩa trang để kinh doanh buôn bán như các dịch vụ hương hoa, vàng mã...

“Nghe thì vô lý nhưng nhiều khách hàng chấp nhận mua nhà gần nghĩa trang vì giá thì rẻ, lại có thể kinh doanh”, anh Hùng nói.