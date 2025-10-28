Ngắm phố biển của Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026

Khí hậu Quy Nhơn chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa nắng kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 9 và mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Mỗi mùa ở Quy Nhơn đều có những điểm đặc trưng về thời tiết giúp bạn lựa chọn được điểm đến phù hợp cùng những món ăn thơm ngon từng mùa.