Cảnh thiên nhiên đẹp xiêu lòng tại Bình Định

Không chỉ có biển xanh, Bình Định còn có dãy núi An Toàn (huyện An Lão) nơi ôm giữ màu xanh rừng già của Bình Định khi có độ cao hơn 1.200 mét so với mặt nước biển, khí hậu mát lạnh, mây mù phủ quanh năm, rừng nguyên sinh bạt ngàn.