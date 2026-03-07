Giá hoa hồng 8/3 tăng kỷ lục: Khách bất ngờ, tiểu thương TP.HCM lo ế

Không khí mua bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ (chợ hoa lớn nhất TP.HCM) những ngày sát 8/3 đang rất nhộn nhịp. Nhiều tiểu thương cho biết thị trường năm nay khá đặc biệt khi giá hoa hồng tăng cao kỷ lục.
Theo ghi nhận, nhiều loại hoa hồng nhập từ Đà Lạt đang có giá cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá tăng mạnh khiến cả tiểu thương lẫn khách hàng đều phải cân nhắc kỹ trước khi mua bán.
Anh Nguyên, bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ, cho biết giá hoa hồng năm nay tăng đột biến. Nếu như năm ngoái, giá một bó hoa hồng 50 cành chỉ khoảng 500.000 đồng thì năm nay tăng lên 700.000 - 800.000 đồng. Đây là mức giá được nhiều tiểu thương nhận định là cao nhất trong nhiều năm qua.
Chị Phạm Thị Ngọc Mai cho biết trong hơn 10 năm bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến giá hoa hồng tăng mạnh như vậy. Trước đây mức giá cao nhất chị từng bán chỉ khoảng 600.000 đồng/bó, trong khi năm nay giá vọt lên khoảng 750.000 đồng.
Hồng đỏ - loại hoa được ưa chuộng nhất trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 - đang có mức giá cao nhất. Nhiều cửa hàng hoa phải tính toán kỹ lưỡng số lượng nhập về để tránh tồn hàng sau ngày lễ.
Hoa hồng tại chợ Hồ Thị Kỷ chủ yếu được nhập từ Đà Lạt - thủ phủ trồng hoa lớn của cả nước. Năm nay, do sản lượng giảm nên lượng hoa đưa về thị trường không nhiều như mọi năm. Nhiều tiểu thương cho biết họ chỉ dám nhập vài trăm bó để bán trong hai ngày cao điểm của dịp lễ 8/3, tránh rủi ro khi giá hoa đang ở mức cao.
Theo các tiểu thương, nhiệt độ thấp khiến nhiều vườn hoa tại Đà Lạt nở chậm, không kịp cung ứng cho thị trường dịp lễ. Bên cạnh đó, một số vườn còn gặp tình trạng sâu bệnh làm hư hỏng cánh hoa, khiến lượng hoa đạt chất lượng giảm đáng kể.
Cũng cho rằng giá hoa hồng tăng mạnh năm nay là nguồn hàng khan hiếm nhưng anh Nguyên nói "giá cao chưa chắc mang lại lợi nhuận cao vì sức mua của khách hàng có thể giảm khi chi phí tăng lên đáng kể".
Nhiều khách hàng tỏ ra khá bất ngờ vì giá hoa hồng năm nay tăng quá mạnh. Có vị khách mọi năm mua rất nhiều nhưng năm nay chỉ mua 3 bó hồng với giá 2 triệu đồng. Tiểu thương Ngọc Mai cho biết, giá sỉ tại chợ hoa đã tăng gấp rưỡi nên khi bán lẻ, chị không dám báo giá cao quá, sợ khách không mua.
3 cành hồng đỏ bán tại chợ Hồ Thị Kỷ với giá 80.000 đồng. Nếu như trước đây giá mỗi cành hoa hồng chỉ dao động khoảng 15.000 - 20.000 đồng thì năm nay là 25.000 - 30.000 đồng.
Tình trạng khan hiếm nguồn hàng khiến nhiều tiểu thương không nhập đủ số lượng mong muốn. Chị Mai cho biết có trường hợp đặt 60 bó hoa hồng nhưng nhà cung cấp chỉ giao được khoảng 20 - 30 bó. So với những năm trước có thể nhập vài chục thùng mỗi ngày, năm nay lượng hàng của chị giảm xuống chỉ còn khoảng 7 – 10 thùng.
Do hoa hồng Đà Lạt giá cao, nhiều tiểu thương và khách hàng chuyển sang chọn hoa hồng Trung Quốc, giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng mỗi bó, tùy chất lượng. Nhờ mức giá ổn định, loại hoa này đang được nhiều cửa hàng ưu tiên nhập về bán.
Hoa hồng Trung Quốc thường là loại hoa chùm, mỗi cành có từ 7 đến 10 bông. Theo các tiểu thương, độ bền của loại hoa này được đánh giá tương đối tốt, không thua kém nhiều so với hoa Đà Lạt. Nhờ vậy, đây trở thành lựa chọn thay thế trong bối cảnh giá hoa nội địa tăng cao.
Trước áp lực giá hoa tăng mạnh, nhiều khách hàng thay đổi thói quen mua sắm dịp 8/3. Thay vì mua những bó hoa lớn, nhiều người chỉ chọn vài cành hồng rồi phối thêm các loại hoa khác để giảm chi phí.
Sát ngày 8/3, sức mua vẫn khá ổn nhưng người mua tính toán kỹ hơn trước khi quyết định.
Thay vì chọn hoa hồng, nhiều người chọn mua các giỏ sen đá với giá từ 250.000 - 350.000 đồng/giỏ để làm quà tặng dịp 8/3.
Chậu hoa lan này có giá 3 triệu đồng. Theo chủ cửa hàng, năm nay giá hoa lan không tăng, vẫn giữ ở mức 200.000 đồng/cành. Nhiều khách hàng có thói quen mua lan để tặng trong dịp này.
Nguyễn Liến
Bình luận