Giá hoa hồng 8/3 tăng kỷ lục: Khách bất ngờ, tiểu thương TP.HCM lo ế

Không khí mua bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ (chợ hoa lớn nhất TP.HCM) những ngày sát 8/3 đang rất nhộn nhịp. Nhiều tiểu thương cho biết thị trường năm nay khá đặc biệt khi giá hoa hồng tăng cao kỷ lục.

Theo ghi nhận, nhiều loại hoa hồng nhập từ Đà Lạt đang có giá cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá tăng mạnh khiến cả tiểu thương lẫn khách hàng đều phải cân nhắc kỹ trước khi mua bán.

Anh Nguyên, bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ, cho biết giá hoa hồng năm nay tăng đột biến. Nếu như năm ngoái, giá một bó hoa hồng 50 cành chỉ khoảng 500.000 đồng thì năm nay tăng lên 700.000 - 800.000 đồng. Đây là mức giá được nhiều tiểu thương nhận định là cao nhất trong nhiều năm qua.

Chị Phạm Thị Ngọc Mai cho biết trong hơn 10 năm bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến giá hoa hồng tăng mạnh như vậy. Trước đây mức giá cao nhất chị từng bán chỉ khoảng 600.000 đồng/bó, trong khi năm nay giá vọt lên khoảng 750.000 đồng.

Hồng đỏ - loại hoa được ưa chuộng nhất trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 - đang có mức giá cao nhất. Nhiều cửa hàng hoa phải tính toán kỹ lưỡng số lượng nhập về để tránh tồn hàng sau ngày lễ.

Hoa hồng tại chợ Hồ Thị Kỷ chủ yếu được nhập từ Đà Lạt - thủ phủ trồng hoa lớn của cả nước. Năm nay, do sản lượng giảm nên lượng hoa đưa về thị trường không nhiều như mọi năm. Nhiều tiểu thương cho biết họ chỉ dám nhập vài trăm bó để bán trong hai ngày cao điểm của dịp lễ 8/3, tránh rủi ro khi giá hoa đang ở mức cao.