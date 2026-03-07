Vì sao ngày 8/3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ?

(VTC News) -

Ngày 8/3 hằng năm từ lâu đã trở thành dịp đặc biệt để tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. Đây là ngày mà những người mẹ, người vợ, người chị, người em được nhận những bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết vì sao ngày 8/3 lại được chọn làm Ngày Quốc tế Phụ nữ và nguồn gốc lịch sử của ngày lễ này bắt đầu từ đâu. Thực tế, ngày 8/3 gắn liền với một chặng đường lịch sử dài của phong trào đấu tranh vì quyền bình đẳng, quyền lao động và hạnh phúc của phụ nữ trên toàn thế giới.

Ngày 8/3 hằng năm được biết đến là dịp tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. (Ảnh: nternationalwomensday)

8/3 trở thành Ngày Quốc tế Phụ nữ thế nào?

Lịch sử của Ngày Quốc tế Phụ nữ bắt đầu từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa. Ngày 8/3/1857, các nữ công nhân ngành dệt tại thành phố New York (Mỹ) đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn nhằm phản đối điều kiện làm việc khắc nghiệt và môi trường lao động tồi tàn trong các nhà máy. Họ yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc, giảm bớt sự bóc lột và đảm bảo quyền lợi lao động cơ bản.

Cuộc đấu tranh này được xem là một trong những sự kiện đầu tiên đặt nền móng cho phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Hai năm sau đó, các nữ công nhân tại một hãng dệt khác ở Mỹ tiếp tục thành lập công đoàn đầu tiên của mình. Tổ chức này đã giúp họ giành được một số quyền lợi quan trọng, đánh dấu bước tiến đáng kể trong hành trình đấu tranh vì sự công bằng và quyền lợi của phụ nữ.

Khoảng nửa thế kỷ sau, phong trào nữ quyền tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Ngày 8/3/1908, tại New York đã diễn ra một cuộc diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 15.000 phụ nữ. Trong cuộc diễu hành này, họ đưa ra nhiều yêu cầu cấp thiết như tăng lương, giảm giờ làm việc và chấm dứt việc sử dụng lao động trẻ em trong các nhà máy. Sự kiện đã thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội, cho thấy vai trò và tiếng nói của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong đời sống chính trị và xã hội.

Đến năm 1910, tại một Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 tổ chức, khoảng 100 đại biểu đến từ 17 quốc gia đã cùng tham dự và thảo luận về các quyền lợi của phụ nữ. Tại hội nghị này, các đại biểu đã đồng loạt đưa ra yêu cầu về quyền bầu cử cho phụ nữ. Cũng trong sự kiện quan trọng này, nữ đại biểu người Đức Clara Zetkin đã đề xuất ý tưởng chọn một ngày trong năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ nhằm tôn vinh vai trò của phụ nữ và thúc đẩy phong trào đấu tranh vì bình đẳng giới.

Ý tưởng đó nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của nhiều đại biểu tham dự hội nghị. Chỉ một năm sau, vào năm 1911, hơn một triệu người đã tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ tại các quốc gia châu Âu như Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sỹ. Đây là dấu mốc quan trọng cho thấy ngày lễ này bắt đầu lan rộng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Cũng trong năm 1911, nhà thơ người Mỹ James Oppenheim đã sáng tác bài thơ nổi tiếng “Bánh mỳ và Hoa hồng”. Tác phẩm này sau đó trở thành biểu tượng văn hóa và âm nhạc gắn liền với phong trào đấu tranh của phụ nữ và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Bước ngoặt quan trọng tiếp theo diễn ra vào năm 1975 khi Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên chính thức tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ. Sự kiện này đánh dấu sự công nhận mang tính toàn cầu đối với vai trò và quyền lợi của phụ nữ trong xã hội.

Hai năm sau đó, vào năm 1977, Liên Hiệp Quốc tiếp tục đề nghị các quốc gia trên thế giới lựa chọn một ngày trong năm để kỷ niệm quyền của phụ nữ và thúc đẩy hòa bình thế giới. Từ đó, ngày 8/3 được lựa chọn là ngày lễ chung để tôn vinh phụ nữ trên toàn cầu.

Ngày 8/3 là biểu trưng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của phụ nữ trong cuộc đấu tranh cho quyền lợi. (Ảnh: nternationalwomensday)

Ngày nay, Ngày Quốc tế Phụ nữ đã trở thành một dịp kỷ niệm quan trọng tại nhiều quốc gia. Vào ngày này, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cũng như nhiều gia đình thường tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng. Hoa tươi, quà tặng và những lời chúc tốt đẹp được gửi đến phụ nữ như một cách thể hiện sự trân trọng đối với “một nửa của thế giới”. Đây cũng là dịp để nam giới thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và tình cảm dành cho những người phụ nữ mà họ yêu quý.

Từ năm 1996, Liên Hợp Quốc bắt đầu khởi xướng việc lựa chọn chủ đề cho Ngày Quốc tế Phụ nữ mỗi năm. Các chủ đề này thường gắn với những vấn đề quan trọng của phụ nữ trên toàn thế giới như vai trò lãnh đạo của phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới hay thúc đẩy cơ hội phát triển cho phụ nữ.

Chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2026 là “Cho đi để nhận lại”, nhằm khuyến khích tinh thần hào phóng, sẻ chia và hợp tác trong xã hội, đồng thời đề cao vai trò đóng góp của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2026 là “Cho đi để nhận lại”. (Ảnh: nternationalwomensday)

Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Việt Nam

Tại Việt Nam, ngày 8/3 không chỉ là dịp tôn vinh phụ nữ mà còn gắn liền với việc tưởng nhớ Hai Bà Trưng, hai nữ anh hùng dân tộc có công lớn trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của đất nước.

Theo sử sách, vào mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của nhà Đông Hán (Trung Quốc). Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các Lạc hầu, Lạc tướng và các thủ lĩnh nghĩa quân yêu nước ở nhiều vùng, trong đó có không ít vị tướng là phụ nữ.

Nhờ sự ủng hộ của đông đảo lực lượng, nghĩa quân đã giành được thắng lợi vang dội, đánh tan chính quyền đô hộ. Tướng giặc Tô Định phải cải trang, cắt tóc, cạo râu để trốn chạy về nước. Sau thắng lợi này, bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh và nhân dân suy tôn làm vua, đóng đô tại Mê Linh (nay thuộc xã Mê Linh, Hà Nội).

Đến năm 42, quân Hán tiếp tục kéo sang xâm lược. Hai Bà Trưng một lần nữa đứng lên lãnh đạo quân dân chống giặc. Tuy nhiên, do lực lượng chênh lệch quá lớn, cuộc kháng chiến đã không thành công và hai nữ anh hùng đã anh dũng hy sinh.

Mặc dù sau đó đất nước tiếp tục trải qua thời kỳ bị đô hộ kéo dài, tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của Hai Bà Trưng cùng nhiều anh hùng dân tộc khác vẫn luôn được gìn giữ và truyền lại qua các thế hệ, trở thành ngọn lửa âm ỉ nuôi dưỡng ý chí độc lập cho dân tộc cho đến ngày đất nước giành lại tự do.

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng được xem là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc, thể hiện mạnh mẽ khát vọng độc lập của nhân dân Việt Nam, đồng thời là minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh, ý chí và vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Để thể hiện sự tôn vinh phụ nữ, một nửa thế giới, ngày 8/3 thường được tổ chức rất trang trọng, tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp. Đây cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc, yêu thương với người phụ nữ mà họ yêu quý.