Những combo quà 8/3 đang trở thành hot trend trên TikTok

(VTC News) -

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang đến gần, thị trường quà tặng trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nhiều xu hướng mới liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Năm 2026, các combo quà tặng nhỏ gọn, giá mềm nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và sự thiết thực đang trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Không cần món quà cầu kỳ hay quá đắt đỏ, những combo đang gây sốt được yêu thích bởi sự tinh tế, dễ thương và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ đồng nghiệp, bạn bè đến người thân hay giáo viên.

Dưới đây là những combo quà 8/3 nổi bật đang được chia sẻ rộng rãi trên TikTok, trở thành gợi ý hữu ích cho những ai còn băn khoăn chưa biết lựa chọn món quà phù hợp.

Set quà hoa và đồ uống

Trong danh sách các món quà 8/3 được tìm kiếm nhiều nhất, set quà hoa và đồ uống đang nổi lên như lựa chọn vừa tiết kiệm chi phí vừa mang lại giá trị sử dụng cao. Chỉ với mức giá dao động khoảng 100 nghìn đồng, người tặng đã có thể chuẩn bị một phần quà dễ thương, kết hợp giữa yếu tố trang trí và tính tiện ích trong đời sống hằng ngày.

Điểm đặc biệt của set quà này nằm ở sự linh hoạt trong lựa chọn đồ uống. Người mua có thể đặt theo sở thích của người nhận như trà hoa quả, trà sữa hoặc cà phê... Phần hoa đi kèm cũng có nhiều biến tấu, không chỉ là hoa tươi mà còn có thể thay bằng hoa kẽm nhung hoặc hoa lụa để giữ được lâu hơn theo thời gian.

Cách sắp xếp cũng khá đa dạng, có thể đặt ly nước cạnh bó hoa hoặc thiết kế nước nằm trong phần hoa, tạo nên tổng thể bắt mắt và hiện đại. Nhờ tính tiện lợi, set quà này đặc biệt phù hợp để tặng đồng nghiệp nữ tại công ty hoặc cơ quan. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng cao vào dịp lễ, người mua nên đặt trước với số lượng lớn để tránh tình trạng quá tải đơn hàng.

Đây là set quà 8/3 nổi bật đang được chia sẻ rộng rãi trên TikTok. (Ảnh: @bongtrasince2016)

Set quà hoa và bánh

Song song với set hoa và nước, combo hoa và bánh cũng đang trở thành xu hướng quà tặng nổi bật dịp 8/3 năm nay. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp của hoa và hương vị ngọt ngào của bánh kem tạo nên món quà vừa mang tính thẩm mỹ vừa có giá trị thưởng thức thực tế.

Thông thường, người tặng có thể lựa chọn một chiếc bánh kem nhỏ với nhiều hương vị khác nhau, đặt cạnh những nhành hoa được trang trí hài hòa. Tổng thể món quà mang lại cảm giác dễ thương, tinh tế nhưng vẫn gần gũi, phù hợp với nhiều độ tuổi và hoàn cảnh tặng quà.

Set hoa và bánh được đánh giá cao bởi tính ứng dụng cao, người nhận có thể vừa chụp hình lưu niệm, vừa thưởng thức ngay cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp. Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm thị giác và vị giác đã giúp món quà này nhanh chóng trở thành lựa chọn được ưa chuộng trong thời gian gần đây và liên tục xuất hiện trong các video xu hướng trên TikTok.

Món quà 8/3 thiết thực đẹp mắt. (Ảnh: @yumsaigon)

Set bánh kem nhiều vị

Không chỉ dừng lại ở bánh kem đơn lẻ, các hộp bánh kem mini nhiều vị cũng đang tạo nên làn sóng mới trên thị trường quà tặng 8/3. Một hộp quà thường bao gồm từ 4 đến 6 loại bánh với hương vị khác nhau, đáp ứng khẩu vị đa dạng của nhiều người.

Đây được xem là lựa chọn phù hợp khi tặng cho nhóm chị em đông người trong văn phòng hoặc tập thể bạn bè. Thiết kế hộp bánh thường được chăm chút kỹ lưỡng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ để chụp ảnh, vừa thuận tiện cho việc thưởng thức ngay sau khi mở hộp.

Ưu điểm của set bánh kem nhiều vị là tạo không khí chia sẻ và gắn kết. Người nhận không chỉ nhận quà mà còn có thể cùng nhau thưởng thức, trò chuyện và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chính yếu tố trải nghiệm chung này khiến món quà trở nên ý nghĩa hơn thay vì chỉ mang giá trị vật chất đơn thuần.

Món quà 8/3 phù hợp với nhiều đối tượng. (Ảnh: @tiembanhlala)

Set hoa cài trên thiệp thiết kế

Một trong những xu hướng quà tặng mang tính cá nhân hóa cao là set hoa cài trên thiệp thiết kế. Đây là món quà đơn giản, kích thước nhỏ gọn nhưng lại tạo được dấu ấn riêng nhờ yếu tố sáng tạo trong thiết kế.

Người tặng có thể đặt in hình ảnh của các chị em lên thiệp, sau đó cài thêm một bông hoa kẽm nhung hoặc hoa lụa phía trên. Sự kết hợp này giúp tấm thiệp không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn trở thành vật trang trí có thể trưng bày lâu dài.

So với những món quà có thời gian sử dụng ngắn, set thiệp và hoa mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm. Người nhận có thể đặt trên bàn làm việc hoặc trong không gian cá nhân như một món đồ trang trí nhỏ xinh, nhắc nhớ về ngày 8/3 đặc biệt.

Món quà 8/3 đơn giản nhưng có thể lưu giữ lâu dài. (Ảnh: @byhana_flowers)

Set mỹ phẩm mini

Các set mỹ phẩm mini tiếp tục giữ vị trí ổn định trong danh sách quà tặng phổ biến dịp Quốc tế Phụ nữ. Với mức giá dưới 200.000 đồng, đây được xem là lựa chọn phù hợp dành cho chị em văn phòng nhờ tính thực tế và dễ sử dụng.

Một set quà thường bao gồm các sản phẩm chăm sóc cá nhân cơ bản như tẩy da chết, sữa rửa mặt, mặt nạ hoặc kem dưỡng môi. Nhiều cửa hàng còn kết hợp thêm hoa trang trí để tăng tính thẩm mỹ, giúp món quà trở nên trang trọng hơn.

Tuy nhiên, người mua cần chú ý lựa chọn thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Khi được chọn đúng, set mỹ phẩm không chỉ là món quà làm đẹp mà còn thể hiện sự quan tâm tinh tế đến nhu cầu chăm sóc bản thân của người nhận.

Combo quà 8/3 hot trend trên TikTok 2026. (Ảnh: @comem)

Set bình giữ nhiệt

Một lựa chọn khác đang được nhiều người chú ý là set bình giữ nhiệt kết hợp cùng nước thơm và hoa, tất cả được đóng gói trong hộp quà trang trí đẹp mắt. Thiết kế chỉn chu giúp món quà tạo cảm giác sang trọng dù mức giá không quá cao.

Bình giữ nhiệt là vật dụng có tính ứng dụng cao trong đời sống hằng ngày, phù hợp với môi trường làm việc hoặc học tập. Khi kết hợp thêm hoa và nước thơm, hộp quà trở nên đầy đủ cả yếu tố tiện ích lẫn cảm xúc.

Đây là món quà được đánh giá phù hợp để tặng các cô giáo hoặc những người cần sự lịch sự, trang nhã. Sự bất ngờ khi mở hộp quà cũng góp phần khiến trải nghiệm nhận quà trở nên đáng nhớ hơn trong dịp 8/3.

Set quà 8/3 lịch sự phù hợp với nhiều đối tượng. (Ảnh: @lason)

Túi mù móc khóa và tất

Bên cạnh các món quà mang tính truyền thống, xu hướng “túi mù” cũng đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ trong mùa 8/3 năm nay. Set quà gồm móc khóa và tất tuy đơn giản nhưng được đóng gói rất bắt mắt, tạo cảm giác tò mò cho người nhận.

Mỗi phần quà được bọc kín trong túi nylon màu hồng, bên ngoài in hình các bạn nữ cùng khẩu hiệu chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Khi nhận quà, người nhận sẽ trải nghiệm cảm giác giống như mở túi mù, không biết trước bên trong là mẫu nào.

Món quà phù hợp với các bạn nữ gen Z. (Ảnh: @tiemquatang1998)

Chính yếu tố bất ngờ đã giúp món quà trở nên thú vị và mang tính giải trí cao. Dù giá trị không lớn, nhưng sự sáng tạo trong cách đóng gói khiến set quà này trở thành lựa chọn phổ biến trong các hoạt động tặng quà tập thể hoặc sự kiện nội bộ.

Có thể thấy, xu hướng quà tặng 8/3 năm 2026 đang hướng đến sự tối giản, thiết thực nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và cảm xúc. Những combo quà nhỏ xinh, giá hợp lý nhưng giàu ý nghĩa đang dần thay thế các món quà cầu kỳ, trở thành lựa chọn được nhiều người ưu tiên trong dịp tôn vinh phụ nữ năm nay.