Giá hoa 8/3 tăng từng ngày, khách nhộn nhịp đi mua suốt đêm

Đêm 6/3, chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) rực rỡ với nhiều loại hoa tươi được nhập về để phục vụ thị trường 8/3, thu hút đông người đến mua để làm quà tặng người thân.

Dù đã về khuya, không khí tại chợ vẫn tấp nập, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp với dòng người ra vào liên tục.

Nhiều tiểu thương cho biết giá hoa tươi năm nay tăng từng ngày.

“Giá hoa năm nay tăng khá mạnh. Hoa trong nước bị ảnh hưởng bởi mưa nhiều nên sản lượng giảm, trong khi hoa nhập khẩu cũng khó vận chuyển về do xung đột tại Trung Đông, khiến nguồn cung hạn chế. Vì vậy, giá bán lẻ hiện tăng khoảng 20% so với trước”, chị Thắm, tiểu thương tại chợ hoa Quảng An, nói.

Hoa hồng - mặt hàng chủ lực trong dịp 8/3 - hiện được bán với giá 15.000 - 50.000 đồng mỗi bông. Hoa baby dao động 180.000 - 220.000 đồng/bó; hoa tulip khoảng 20.000 – 30.000 đồng/bông; trong khi hoa ly có giá từ 35.000 đến 80.000 đồng/cành. Đáng chú ý, hoa hồng nhung ghi nhận mức tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường, có loại nhập khẩu đắt đỏ lên đến hơn trăm nghìn đồng/bông.

Bên cạnh đó, nhiều loại hoa khác như mao lương, cánh bướm, thanh liễu, mẫu đơn cũng được bán phổ biến tại chợ với mức giá dao động từ 120.000 đến 200.000 đồng mỗi bó.

Các bó và lẵng hoa thiết kế sẵn được bày bán với mức giá từ 300.000 đến 800.000 đồng mỗi sản phẩm. Ở phân khúc cao cấp, những bó hoa nhập khẩu, được đóng hộp cùng phụ kiện trang trí bắt mắt có giá từ 1 đến 2 triệu đồng.

Dù đã hết Tết nhưng những cành đào tuyết với sắc hồng dịu nhẹ cũng thu hút nhiều khách hàng, với mức giá khoảng 200.000 - 250.000 đồng/bó.

Nhiều bạn trẻ cho biết đã tranh thủ đi mua hoa sớm từ vài ngày nay để tránh cảnh đông đúc trong ngày 8/3 và có thể chọn được sản phẩm với mức giá dễ chịu hơn.

“Em thường mua hoa tại đây vào các dịp lễ, Tết vì là chợ đầu mối nên giá hợp lý hơn. Dịp 8/3 năm nay em đã 3 lần đi chợ vì mỗi lúc lại phát sinh một nhu cầu khác”, một bạn trẻ chia sẻ.

Nhiều chị em đến chợ để lựa chọn những bó hoa tươi, tự tặng cho mình.

Không ít cánh mày râu cũng hòa vào dòng người đông đúc, đi chợ mua hoa để dành tặng người thân trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Nhiều khách hàng rời chợ với những bó hoa lớn.

Càng về khuya, không khí mua bán tại chợ hoa càng trở nên sôi động. Các tiểu thương dự báo lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong ngày mai 8/3.